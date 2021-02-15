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社會 社會焦點 保障人權

誤把「色色片」上傳警用APP　女警點開傻眼　達人檢舉不成反被法辦

▲▼不雅片。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲檢舉達人誤把不雅片上傳到警用APP，最後遭到法辦（影像變色處理）。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

桃園一名貨車司機，平時只要發現用路人違規，就會立刻攝影並上傳「iPolice」手機APP檢舉。日前在桃園、鶯歌地區發現了違規車輛，司機順手打開APP，卻誤把他珍藏的「色色影像」上傳，兩地的承辦警員點開一看當場傻眼，「這倒底哪招？」結果司機不但沒有檢舉成功，還被依妨害風化罪送辦。

「我無心的！」34歲蘇姓貨車司機表示，起初看了行車影像，把拍到的違規畫面截下，上傳到「iPolice」，但要再把部分影像上傳時，不小心點錯檔案…但他並不知道凸槌，是被桃園、三峽警方通知到案說明才發現自己失誤。

▲▼不雅片。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲貨車司機上傳的截圖畫面很正常，沒想到傳的影片這麼嗨，警方點開都看傻了。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，蘇男上傳的是從網路載來的色色片，畫面中一名身材火辣的女子慢慢脫下衣服，露出雙峰，並以挑逗的姿態撫摸自己胸部、私處，時間長達1分鐘，如果是當作深夜「自我撫慰」的影片，可能是不錯的選擇，然而蘇男卻連續失誤，上傳到警用APP被桃園、鶯歌區的警方看到，這下麻煩大了。

三峽警分局表示，雖然一般民眾無法看到檢舉的影像，但只要是警務人員都能點進去看，也就是說，蘇男上傳的不雅影像仍構成「供不特定人士閱覽」的要件，因此依妨害風化罪函送法辦。

▼iPolice檢舉系統，民眾可將照片、影片上傳。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼不雅片。（圖／記者陳雕文翻攝）

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