至少犧牲7隻鴨子！　「羽絨外套」保暖秘密曝光





▲鴨示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

冬天一到，許多人為了禦寒都會穿上羽絨外套，但你知道一件羽絨外套需要多少鴨跟鵝的羽毛才能製成嗎？根據數據顯示，一件羽絨外套大約會用到120克的羽絨，換算下來平均需要7到13隻鴨跟鵝的腹部羽毛，才有辦法完成，但這些並不包括羽絨含量更高的長版外套或其它羽絨衣物，也代表鴨鵝在這其中會受到一定程度的傷害。

根據《自由時報》報導，羽絨外套通常是用鴨鵝腹部位置的細緻羽毛製成，該處的最為蓬鬆，可以維持溫度跟散熱，是最天然的保暖材料之一，雖然從鴨鵝身上取用的羽毛數量只占牠們全身的8至12%，但因為取用的位置大多是在腹部，所以多少也會影響到動物的保暖。

此外，一件羽絨外套大約會使用到120公克的羽絨，算下來至少一件外套需要7至13隻鴨鵝的羽毛，這些鴨鵝通常在4周大時就會被進行第一次的拔毛作業。除了一般的羽絨外套，近年來長版羽絨外套也吹起一股風潮，想當然爾，會使用到的羽毛量也會更多。

拔鴨鵝羽毛的行為，雖然不會讓動物致死，但多少還是會造成本質上的傷害，而動保人士則在近年發現這個問題。義大利機能時裝品牌 Save The Duck 創辦人尼可拉斯（Nicolas Bargi）就以動保問題為發想，希望人類能在不傷害動物的情況下，也能擁有一件保暖的外套，於是開發PLUMTECH® 專利科技，將聚酯纖維紡製成長紡絲和短纖維，再紡織成環保羽絨，不僅擁有羽絨的蓬鬆感，同時也能具有保暖功能，進而達到不使用動物羽毛、保護動物的目的。