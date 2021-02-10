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武氏雲疫情影響轉職推家鄉粽　滿足在台新住民口慾

▲▼ 反轉疫情失業危機 越語導遊手作四方粽搶宅商機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義縣服務站到宅關懷新住民武氏雲(右二)。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為關心新住民在疫情下生活狀況，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站特別搭配每月的行動服務列車，到宅關懷新住民，意外發現擔任越語導遊的武氏雲，因應疫情衝擊，轉換跑道賣起越南粽，也因眾多新住民無法回家鄉，因此不少新住民為一嘗家鄉味，讓她訂單大增，意外闖出一片天。

來臺前已在越南做過餐飲業的武氏雲，嫁來臺灣已經 16 年，很早就考取越語導遊證照的她，累積有 3 年越南團導遊的資歷，後來疫情大流行，各國紛紛緊縮國門，讓原本每月出團滿滿的她，一夕之間無團可帶，一直等不到疫情的盡頭，讓她回想起在越南的本業，想要延續以前做美食的夢想，於是努力考取了中餐丙級證照，捲起衣袖做起拿手菜-四方粽，好口味也廣受同鄉的流傳與青睞，農曆春節前更達數百張訂單，武氏雲笑著直呼快忙不過來。

▲▼ 反轉疫情失業危機 越語導遊手作四方粽搶宅商機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 新住民武氏雲製作越南四方粽。。（圖／記者翁伊森翻攝）

武氏雲表示，吃四方粽是越南特別的過年習俗，與臺灣的端午節吃粽子不同。四方粽是取自天圓地方的寓意，過年時會用來祭拜大地，於是內餡均使用土地生長出來的食材，有飲水思源的涵義。春節將至，許多越南配偶及移工想念家鄉的春節美食，又苦無時間自己做，一聽說武氏雲的好手藝，就呼朋引伴地爭相訂購。

▲▼ 反轉疫情失業危機 越語導遊手作四方粽搶宅商機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲手作越南四方粽內餡豐富。 （圖／記者翁伊森翻攝）

武氏雲表示，將來除了四方粽，還要開發其他產品並已籌劃中央廚房，順著宅經濟時代的來臨，朝宅配異國美食的事業發展。嘉義縣服務站主任林炳煌表示，很高興看到像武氏雲這樣的新住民朋友，在面對疫情的嚴峻挑戰時，不畏困難，努力化危機為轉機，闖出另一片天，也肯定武氏雲勇敢逐夢的精神，並鼓勵她申請移民署的築夢計畫，進一步地實現自己的夢想。

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