大叔秒變正妹！「他把別人的臉戴上」嚇傻眾人　畫面超衝擊

▲一名大叔戴上人臉面具再戴上假髮,瞬間變身大眼美女。(圖/電視畫面截圖)



記者曾羿翔/綜合報導



日本東京一家名叫「Kamenya Omote」的面具專賣店推出了一款「超現實主義面具」,能夠幫自己換一張臉,面具逼真與細緻程度讓人嘆為觀止,美女想要變大叔或是大叔想要變美女都不是問題。據了解,面具在網路上走紅,就連路透社也曾報導過。設計師兼店長大河原(Shuhei Okawara)表示,疫情期間戴該款面具無法保護自己或他人遠離病毒感染,但是會讓您擁有確切的另一位成人外表與特徵。

根據路透社報導,面具將於今年初在大河原開的專賣店「Kamenya Omote」上以每隻98,000日圓(約新台幣26,450元)的價格販賣,可用來開趴聚會或是戲劇演出,不過只能買到店長的臉。如果想要訂製專屬臉面具則需要花費至少30萬日圓(約新台幣8萬元),且先經過臉的主人同意。

▲超逼真面具透過3D列印製成。(圖/電視畫面截圖)



據悉,這款逼真的面具名叫「THE REAL FACE」(ザ・リアルフェイス),透過3D列印製成並用手工來修飾面部真實感。大河原還說,為了特定目的購買這款面具的顧客並不多,大部分的人都視為藝術品。



事實上,大河原在去年(2020年)十月就開始展開企劃,那就是希望能收購他人的臉蛋版權,接著再製成「人臉面具」出售。值得一提的是,目前已徵到百張照片,如果被選中的話可拿到4萬日圓(約新台幣1萬元)的酬勞。大河原指出,他現在計劃增加更多新的臉孔,包括海外其他國家的民眾,「我認為這樣會很有趣」。

A year into the coronavirus epidemic, a Japanese retailer has come up with a new take on the theme of facial camouflage - a hyper-realistic mask that models a stranger’s features in three dimensions https://t.co/8mxxUvHoP5 by Akira Tomoshige 1/5 pic.twitter.com/4ykKMOj9uh