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大叔秒變正妹！「他把別人的臉戴上」嚇傻眾人　畫面超衝擊

▲人臉面具超逼真。（圖／電視畫面截圖）

▲一名大叔戴上人臉面具再戴上假髮，瞬間變身大眼美女。（圖／電視畫面截圖）

記者曾羿翔／綜合報導

日本東京一家名叫「Kamenya Omote」的面具專賣店推出了一款「超現實主義面具」，能夠幫自己換一張臉，面具逼真與細緻程度讓人嘆為觀止，美女想要變大叔或是大叔想要變美女都不是問題。據了解，面具在網路上走紅，就連路透社也曾報導過。設計師兼店長大河原（Shuhei Okawara）表示，疫情期間戴該款面具無法保護自己或他人遠離病毒感染，但是會讓您擁有確切的另一位成人外表與特徵。

根據路透社報導，面具將於今年初在大河原開的專賣店「Kamenya Omote」上以每隻98,000日圓（約新台幣26,450元）的價格販賣，可用來開趴聚會或是戲劇演出，不過只能買到店長的臉。如果想要訂製專屬臉面具則需要花費至少30萬日圓（約新台幣8萬元），且先經過臉的主人同意。

▲人臉面具超逼真。（圖／電視畫面截圖）

▲超逼真面具透過3D列印製成。（圖／電視畫面截圖）
據悉，這款逼真的面具名叫「THE REAL FACE」（ザ・リアルフェイス），透過3D列印製成並用手工來修飾面部真實感。大河原還說，為了特定目的購買這款面具的顧客並不多，大部分的人都視為藝術品。

事實上，大河原在去年（2020年）十月就開始展開企劃，那就是希望能收購他人的臉蛋版權，接著再製成「人臉面具」出售。值得一提的是，目前已徵到百張照片，如果被選中的話可拿到4萬日圓（約新台幣1萬元）的酬勞。大河原指出，他現在計劃增加更多新的臉孔，包括海外其他國家的民眾，「我認為這樣會很有趣」。

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