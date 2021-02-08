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再5小時就出關　印尼男徒手挖地道逃出南韓隔離飯店

▲▼南韓首爾警察戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名印尼船員竟然在南韓隔離時，挖洞逃出隔離飯店。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

一名印尼籍船員在南韓入境後，配合當地防疫政策入住到檢疫隔離所進行隔離，想不到在隔離的最後5小時，這名男子竟然徒手將牆壁挖出一個洞逃跑了，警方獲報後也迅速出動循線逮人，最後花了3天才找到他，並以違反當地的《傳染病預防管理辦法》起訴。

根據《南韓MBC新聞》報導，這名24歲印尼船員去年9月入境南韓，並住在首爾的飯店隔離，原定10月4日隔離期滿可離開飯店，沒想到他在結束前5個小時徒手在飯店夾板牆壁挖出一個50到80公分的地洞，然後連行李都沒拿就從花圃逃出了隔離飯店，直到隔天早上才有人發現男子已不在房間內。

호텔 화단에 임시로 벽을 세워 지어진 격리시설에 수용됐다가, 임시 벽 아래 흙을 파내고 탈출했습니다.

MBC News 發佈於 2021年2月7日 星期日

3天後警方才在首爾以南112公里的忠清北道清州找到人並將他逮捕。根據當地醫院表示，所有的隔離人員都不敢相信竟然會有人在隔離前5小時逃跑，彷彿是電影情節一般，「居然會用這樣的方式逃跑，用這異想天開的方式，老實說是不符常理的。」

隨後這名男子便以違反當地的《傳染病預防管理辦法》遭到起訴，法官念在男子犯案後態度良好，且新冠病毒檢測呈陰性，在隔離間也未出現狀況，沒有傳播病毒的疑慮，因此判他8個月有期徒刑，可緩刑2年。

警方表示，男子原本預計在隔離期滿後直接前往釜山上船工作，但推測因繳不出將近170萬韓圜（約新台幣4萬2000元）的隔離費用或是想非法滯留韓國，所以才會在隔離最後5小時逃跑，目前印尼當局並沒有針對此事件發表任何評論。

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