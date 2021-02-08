快訊／部桃前進指揮所解編「還有事沒宣布」　陳時中下午2時說明

▲部桃前進指揮所解編「還有事沒宣布」，陳時中下午2時說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

部桃群聚維持20人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中和桃園市長鄭文燦昨日共同宣布部桃前進指揮所解編，20多天任務正式劃下句點，後續作為要由部桃擔任起來。不過，指揮中心今(8日)仍將於下午2時召開記者會，由陳時中親自主持，預計說明部桃專案相關事宜，第二階段抗體血清採檢仍有582人檢驗中，下午也預計一並說明。

部桃群聚事件爆發後，中央流行疫情指揮中心於1月18日成立前進指揮所，由醫福會執行長擔任前進指揮官，前往桃園負責統籌調度。王必勝時隔22日出席記者會，被陳時中虧「頭髮白了不少」，也透露這段期間最怕晚上接到莊人祥和羅一鈞電話，「因為一定沒好事！」幽默談話也引起台上官員哈哈大笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前進指揮所第一階段任務1是把紅區病人區隔，員工做嚴格自主管理，不搭乘大眾交通工具，不去群聚地方，全院消毒工作。之後依序將患者轉院，做消毒，再擴大回溯，進行居家隔離和採檢。

根據最新資料，桃園醫院已採2691人，目前已採2690人，其中1人出國未採，其餘採檢人都確定陰性，而第二階段血清檢驗應採1759人，已採582人，都還在檢驗中。

陳時中表示，部桃專案除了本院之外，還有分院應採334人，全數採檢確定陰性；而在血清方面，第一階段應採706人，目前已採682人，681人確定陰性，1人檢驗中。在環境部分，醫療人員應採585人，全數陰性，綜合大樓182人也全數陰性。

截至7日下午，部桃仍有4351人隔離中，包括醫院6人、社區845人、回溯3500人，其中，目前回溯部桃員工居家檢疫尚有3人、居家隔離3人；另，指揮中心也宣布，7日0時起取消對部立桃園醫院員工及門急診病人健保卡之「自主健康管理」註記。