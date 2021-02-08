女網紅自爆「在MTV被性侵」　施暴者身分曝！竟連打3年恐嚇電話

圖、文／鏡週刊

「#MeToo」反性侵、反性騷擾運動，近年自美國好萊塢引爆後，在全球延燒，許多名人陸續實名說出自己曾遭性侵、性騷擾的經歷。但在台灣，卻少有性侵或性騷擾倖存者站出來響應「#MeToo」運動。

▲少女時期遭人性騷擾、性侵的陰影曾困擾筋肉媽媽多年，如今她已把這些陰影甩到身後。（圖／鏡週刊）

邁向40大關的網紅筋肉媽媽，也曾是性暴力受害者，她接受本刊專訪，梳理國中遭性騷擾、高中畢業遭性侵後隱瞞多年的祕密，以及從校園到職場遭遇的性別歧視和霸凌。透過持續書寫、論述，她治癒自己，不願再噤聲，也終於不再責怪自己。

邁入40歲這年，筋肉媽媽給我們講了一個台灣女生如何長大的故事。

女孩在家排行老二，有一姊一弟。幼時，母親總帶她去書店購書，她喜愛莎翁名著《羅密歐與茱麗葉》，每次讀都覺得故事好浪漫，竟有人可以為了愛情犧牲一切，但少女同時不解，這值得嗎？男女主角怎麼可以這麼笨，連命都不要了。

女孩也嗜讀希臘神話，最喜歡的人物是天后赫拉。赫拉是宙斯的老婆，悍妒，卻也是婦女、家庭的守護神。女孩覺得赫拉帥氣果決，曾對媽媽說：「我長大一定要變成一個女強人。」

怕父母失望 噤聲遭人侵犯

父母其實不曾期待她成為女強人，只希望她好好讀書，一路安排她就讀人情班、升學班。國一那年，有天放學，一名男子尾隨身後，她疾走暗巷，朝家門口猛按門鈴。男人在她身後開口：「妹妹，妹妹。」她轉身，男人掀開風衣，露出陰莖。她嚇呆了，轉過身背對男子，將最脆弱的背部暴露在對方眼下。不幸中的大幸，露鳥俠見到少女驚悸，心滿意足地走了。

女孩一路哭上樓。見到爸爸，哭訴剛才遇到的事，爸爸劈頭罵：「妳做了什麼事，人家才會跟著妳？是不是裙子穿太短？」她邊哭邊想，也許爸爸說的沒錯，那天她確實偷偷把制服裙子往上摺了一摺，一定就是因為那一摺，害她被跟蹤。女孩不敢回嘴，心底卻惱怒：自己是被害人，為何要被爸爸罵？

18歲，大學聯考前夕，乖乖女被媽媽送到考前衝刺班。幾個同班的重考男生見她落單，常找她聊天，有人還會帶餐點給她。她還沒遇過年齡較大的男生，見大哥哥們總是騎著野狼摩托車來上課，覺得好帥。

放榜後，女孩考上大學，其中一名重考的大哥哥誇她好可愛、約她出去玩。第一次她赴約，一群人出去玩得開心；第二次赴約，大哥哥單獨帶她到西門町某家MTV，性侵了她。

乖女孩離開MTV，在家門徘徊了4個小時，她一直哭，希望等眼睛消腫再進門。她一雙手腕被大哥哥掐出幾圈瘀青，想著當天特意穿上家人為她從日本買來的新洋裝，回家時頸後精緻的鈕釦、拉鍊都被扯壞，不知進門後，媽媽會不會發現女兒怪怪的？被發現就死定了，會害爸媽顏面掃地的，她丟掉內褲，覺得自己很髒，「爸媽一定會對我很失望，如果我告訴他們我被強暴了，應該會被浸豬籠吧？」這回又是自己的錯吧？「我當下可以揍他打他，或衝出那個門，就沒事了…雖然我說不要，我還是讓這件事發生了…。」

陷半生陰霾 陌生來電威脅

她和加害者通了電話，「怎麼辦？怎麼會發生這種事？」對方說：「我會好好疼妳和照顧妳。」甚至告訴她：「我可以娶妳啊。」他嘗試再約她，想帶她去摩鐵，她不肯，大哥哥從此人間蒸發。她以為熬過生命中最長的暑假，上了大學，努力生活、交新朋友，但就在淡忘這段過去時，開始接到陌生來電，相同的男聲重複著類似的威脅：「某年某月某日，西門町某間MTV，妳幹過什麼事？要不要我去跟你媽媽講？」「哎呦，妳最近過得好嗎？還記得那件事嗎？要不要我去告訴別人？」

不明男聲是明媚青春裡的魑魅魍魎，每隔1到2個月，鬼來電般的陌生男聲就會無預警地來找她。她認不出對方是誰，總是發抖聽完，不敢掛電話也不敢出聲，就怕對方被激怒，真的跑去找她爸媽。新朋友見她不時淚流滿面掛電話，問她怎麼了？她不肯說，心想：「我的朋友都很天真可愛，如果知道我發生這種事，一定覺得我很髒，朋友都會離開我。」

女孩的故事可以是任何台灣女性或男性的故事。衛福部統計，台灣每天平均發生至少6起約會強暴案，這還不含未通報的黑數。前述事件的被害人此刻是我們眼前的強悍女人，談起曾遭性騷擾、性侵，以及耗時半輩子走出陰霾，筋肉媽媽（本名萬思惟）的氣勢簡直強過她一身的筋肉。她冷笑完後厲聲罵道：「要是我現在接到（威脅電話），我會告訴他：『你講啊！有本事你講啊！約出來啊！我把你送到警察局去！』」

「現在回想，一定就是那群人，或就是那個人，可能不爽我沒讓他2度、3度得逞，就愚弄我嘛。」像是在替自己的人生清創，她挺直腰桿，譴責那些惡行，「每隔1、2個月、半年去騷擾人，對他們來說不痛不癢，可是，這對我來說是一個很大的創傷。」

性侵案發生在18歲那年，卻埋在萬思惟心底超過10年。她自述，一直沒處理這個創傷，對她人生影響深遠。大學畢業後，她在電視產業工作近10年，經歷多次失戀，30歲前，她曾以頭撞牆，把額頭磕到腫。「我覺得自己的行為真的有病。」她開始求助身心科，和心理醫師談工作壓力，談失戀，再談那個壓抑已久的祕密：遭遇性侵的過往。

害怕被檢討 十多年才開口

「那是我第一次講出來，講出來之後覺得比較輕鬆。可是講的時候，我很怕醫生會用異樣的眼光看我。」擔心的事沒發生，這是生平第一次，有人告訴她：「這不是妳的錯。」

第2個告訴她「這不是妳的錯」的人，是她的伴侶「筋肉爸爸」。萬思惟30歲閃婚，婚前猶豫多時，沒勇氣對老公說出這個祕密。婚後某日，她喝了酒，但腦筋清晰，把過往告訴另一半。筋肉爸爸的回應讓她安心，「老公覺得這不是我的錯，他說：『講出來就好了…，我們就是往前看，以後會很好的。』」

講出來，其實未必「就好了」。僅是讓性侵被害人開口去談這件事，花了她十多年；當萬思惟以健身界家喻戶曉的網紅「筋肉媽媽」身分出書，首度公開被強暴的過往時，她已經39歲了。距離性侵案發生的18歲，忽忽已過20年。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【筋肉媽媽專訪2】牙醫命令助理「用妳膝蓋揉我的腰」 助理說出實情卻遭閨密檢討

【筋肉媽媽專訪3】想做知性節目反被要求「來賓要穿得像酒店妹」 製作人失望離職

【筋肉媽媽專訪4】強勢反擊性騷擾 筋肉媽媽：「這不是妳的錯」