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諸葛亮點「七星燈」！不是為「續命」...背後暗藏2大玄機

▲諸葛亮點七星燈，背後竟藏2大玄機。（圖／翻攝自寵物大事說）

▲諸葛亮曾使用過「七星燈續命術」。（圖／翻攝自寵物大事說）

實習記者高琳景／綜合報導

古代君王迷信丹藥追求長命百歲，為了生命的延續，在上古道教法術中，甚至有一項「七星燈續命術」。三國時諸葛亮就曾在五丈原使用此法術，最後卻因為魏延的闖入，使燈熄滅宣告失敗。但諸葛亮使用七星燈真的是為了續命嗎？就有歷史學家認為，諸葛亮續命是假，其實另有目的。

根據《搜狐》報導，諸葛亮作為蜀漢軍師，上知天文下知地理，他夜觀星象，在知道自己時日不多時，便策劃了點七星燈續命這一事，因為諸葛亮說法，「若七日內主燈不滅，吾壽可增一紀（在中國古代一紀是12年）」，只要七星燈不滅便能延壽12年。

▲呂秋遠認為當個「角落生物」並沒有不好。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲諸葛亮用七星燈除了混淆敵人視聽外，也順便抓出內鬼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過聰明如諸葛亮，又怎麼會相信這種說法，其實諸葛亮點亮七星燈續命是假，故佈疑陣才是真。當時病重的他，明明可以另尋他地閉關，下令軍隊死守，擅闖者格殺勿論，但他卻選擇在大帳中點燃七星燈，搞得人盡皆知。

原來，諸葛亮刻意以七星燈續命布上一局，除了想混淆敵人視聽，讓司馬懿不敢輕舉妄動之外，同時也想用七星燈來抓出內鬼，看看最終是誰會忍不住闖進來，破壞七星燈續命術。而在諸葛亮點燃七星燈考驗之時，魏廷正好闖入踢滅了七星燈，果然揪出了對自己不服的魏延，可謂一箭雙鵰。

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