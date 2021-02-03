球星偷拍驚傳「百人大雜燴」　田徑、羽球巨星在內！微信套餐流出

▲棒、籃球員遭偷拍案延燒，就連田徑、羽球國手也被設局偷拍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

由藝人陳建州創辦的PLG職籃聯盟，去年底開幕戰前夕，旗下明星球員未成年時遭偷拍側錄的不雅影片流出，經聯盟緊急報案，檢警迅速在12月19日將涉嫌架設網站販售影片謀利的男子余啟豪、涉嫌恐嚇的前球員經紀人劉維霖逮捕到案，並依違反《兒童及少年性剝削防制條例》及《刑法》的妨害秘密、恐嚇等罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

檢警當時過濾，受害球員共18人，涵蓋職籃、職棒二個領域，但經一個多月追查，發現仍有其他犯罪集團繼續散布、販售不雅影片，且受害運動員逼近百人，甚至連田徑、羽球國手都名列其中。

本刊掌握，檢警調閱劉維霖的電信通聯和金流紀錄後，發現他曾向另一人購買球星的不雅影片，並從雲端硬碟下載瀏覽；此外，他還加入一個成員逾百人的微信群組，該群組儼然就是傳閱、分享不雅影片的「同好會」，不少未曝光的運動明星遭側錄影片，在群組內一覽無遺。

檢警研判，這次被收押禁見的余啟豪很可能與幕後的漁夫集團有聯繫，這些集團專門安排美女，透過通訊軟體與涉世未深的運動員互加好友，然後用視訊色誘對方，要求他們對著手機或電腦鏡頭自慰，再偷拍側錄，目前正循線追緝集團主謀及成員，希望盡快將其一網打盡，避免更多無辜運動員受害。

劉維霖表示，自己曾跟一名陳姓男子搭上線，陳自稱住在新北市三峽區，手上握有上百位運動明星及年輕男子的不雅影片，並宣稱他自己就拍了上百人，對外販售內含2至3段影片、價格1,000至1,500元不等的「套餐」。劉與陳男交涉，花1,500元買下3段影片，匯款後，他所購買的影片就被陳男放入一個雲端硬碟。

劉維霖從硬碟下載不雅影片觀看，認出其中二名球員是打過UBA、在學校都是主力球員的Y姓和K姓球員，便將此事告知二人，二人聽了都很緊張，頻頻問劉該怎麼做，劉則表示：「我比較懂法律，可當你們的訴訟代理人，協助報案。」

獲得二人的首肯後，劉維霖帶著Y姓及K姓球員，分別於去年11月、12月間，前往新北市警局板橋及新店分局提告，希望警方能循線抓到這名在網路上販售影片的陳姓男子。

此外，劉維霖還指出，除了陳男手上掌握職籃、職棒球星及學生球員的不雅影片，還有一個成員多達上百人的微信群組也在傳閱相關影片，這個群組對內號稱「不收費、純交流」，卻不反對成員私下交易，因此不少成員把在群組下載的影片上傳到特定的情色網站，或透過網路硬碟對外販售。



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