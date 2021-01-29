運8反潛機、運8技偵機闖我西南空域　空軍派空中巡邏兵力應對

2021年新的一年甫開始，共機頻繁繞台又再次引發台灣內部各媒體平台的熱議，各類型的觀點、討論和說法都有，不過解放軍此次一系列的活動，與2020年的活動有些不同和區別，大有「項莊舞劍，意在沛公」的另一層戰略意涵，就讓作者以11點精闢分析告訴你！