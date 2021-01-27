西藏冒險王疑遭他殺　最後影片爆「詭異對話」唯一見證人拒聯絡！

▲「西藏冒險王」王相軍2020年12月20日在冰河探險時失足滑落，至今未找到。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸「西藏冒險王」王相軍2020年12月20日探險時，不慎跌落冰河後失蹤，雖然曾有許多專業人員展開搜救，至今仍下落不明。但有網友在他失蹤前最後影片發現，出現了神祕的驚悚對話；而當時的冒險同伴小左，目前則不願接電話。

綜合陸媒報導，王相軍的弟弟王龍2020年12月26日發消息稱，2020年12月20日，他的哥哥「長眠」於依嘎冰川瀑布之中，「他癡迷於冰川，最終也獻身於冰川……這裡是他最好的歸宿」。

王相軍的隨行同伴小左在同一日也發佈影片，寫道「冒險王永遠離開了我們……」還自己加上了「官宣」；小左2020年12月25日曾發佈消息稱當天是「同伴死去的第五天」。

王相軍的離奇失蹤引起了外界的高度關注，有網友把他失蹤前一天發佈的影片，進行降燥處理，聽到了可疑的對話稱，「好重阿，這傢伙還在流血」，懷疑他在失蹤前已經受傷，同行者隱瞞了落水細節，甚至出現王相軍被小左陷害的猜測。

王相軍的家屬表示，對事件有2點質疑，身為王相軍失蹤的唯一見證人，但隨行同伴小左對於事發細節描述前後不一，一開始說用三角架拉了好幾下，但王相軍還是上不來，因此去找人求救，回來人就不見了；之後又改口說，自己為了救人也滑了下去。

王龍也指出，從哥哥的手機相冊顯示，王相軍落水時間為2020年12月20日9點21分，但小左聲稱王相軍落水時間為當天的11點左右。小左聲稱，因為手機在沒信號的地區，拍攝的時間會有錯亂。而在家屬質疑小左撒謊後，便聯繫不上他了，「打電話，發微信，都不回」。

小左於22日、23日分別回應，降燥影片是出事前幾天所拍攝，只是在19日才上傳，在拍攝時旁邊沒有人，另外落水是自己的痛點所以不願意提及。目前，西藏嘉黎縣警方已介入調查。