　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

西藏冒險王疑遭他殺　最後影片爆「詭異對話」唯一見證人拒聯絡！

▲「西藏冒險王」王相軍2020年12月20日在冰河探險時失足滑落，至今未找到。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲「西藏冒險王」王相軍2020年12月20日在冰河探險時失足滑落，至今未找到。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸「西藏冒險王」王相軍2020年12月20日探險時，不慎跌落冰河後失蹤，雖然曾有許多專業人員展開搜救，至今仍下落不明。但有網友在他失蹤前最後影片發現，出現了神祕的驚悚對話；而當時的冒險同伴小左，目前則不願接電話。

綜合陸媒報導，王相軍的弟弟王龍2020年12月26日發消息稱，2020年12月20日，他的哥哥「長眠」於依嘎冰川瀑布之中，「他癡迷於冰川，最終也獻身於冰川……這裡是他最好的歸宿」。

▲「西藏冒險王」王相軍2020年12月20日在冰河探險時失足滑落，至今未找到。（圖／翻攝自新京報，下同）

王相軍的隨行同伴小左在同一日也發佈影片，寫道「冒險王永遠離開了我們……」還自己加上了「官宣」；小左2020年12月25日曾發佈消息稱當天是「同伴死去的第五天」。

王相軍的離奇失蹤引起了外界的高度關注，有網友把他失蹤前一天發佈的影片，進行降燥處理，聽到了可疑的對話稱，「好重阿，這傢伙還在流血」，懷疑他在失蹤前已經受傷，同行者隱瞞了落水細節，甚至出現王相軍被小左陷害的猜測。

▲「西藏冒險王」王相軍2020年12月20日在冰河探險時失足滑落，至今未找到。（圖／翻攝自新京報，下同）

王相軍的家屬表示，對事件有2點質疑，身為王相軍失蹤的唯一見證人，但隨行同伴小左對於事發細節描述前後不一，一開始說用三角架拉了好幾下，但王相軍還是上不來，因此去找人求救，回來人就不見了；之後又改口說，自己為了救人也滑了下去。

王龍也指出，從哥哥的手機相冊顯示，王相軍落水時間為2020年12月20日9點21分，但小左聲稱王相軍落水時間為當天的11點左右。小左聲稱，因為手機在沒信號的地區，拍攝的時間會有錯亂。而在家屬質疑小左撒謊後，便聯繫不上他了，「打電話，發微信，都不回」。

小左於22日、23日分別回應，降燥影片是出事前幾天所拍攝，只是在19日才上傳，在拍攝時旁邊沒有人，另外落水是自己的痛點所以不願意提及。目前，西藏嘉黎縣警方已介入調查。

▲「西藏冒險王」王相軍2020年12月20日在冰河探險時失足滑落，至今未找到。（圖／翻攝自新京報，下同）

ET快訊
快訊／新北市議員曾煥嘉涉詐助理費　遭檢方聲押禁見
快訊／急追案889感染源　陳時中1400記者會說明
鄭爽討「430萬取卵精神損失費」！爆開15條件
快訊／國道1號「6車連環撞」！小客車遭2貨車包夾1死
快訊／涉詐領助理費300萬　北市議員潘懷宗遭聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸駐美大使：美國最該恢復的是要有「大國的樣子」

西藏冒險王疑遭他殺　最後影片爆「詭異對話」唯一見證人拒聯絡！

24歲女兒被江水捲走亡　吸血鬼父母強要185萬「給兒買房頭期款」

依港警要求凍結流亡議員戶口　滙豐CEO：300萬港人聯署港版國安法

17歲高中生賣腎買iPhone！10年後「現況曝光」　媽媽崩潰了

大陸至少12億人要打疫苗！首批「以身試藥」專家：僅打針處疼了點

陸祭「春節機票免費退改」　號召全國原地過年

「狂嗑退燒藥」逃回國！染疫女一路播毒害63人　1年後獲判緩刑

一周內二提「CPTPP」　陸商務部：願就此與紐西蘭保持溝通

25歲正妹學霸癌末！健身辣照遭諷「裝病騙點閱」　忍網路霸凌1年亡

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

「我就要摸」男攤商狂戳女店員腰 她出言反抗！遭嗆：妳鑲金的嗎？

陸駐美大使：美國最該恢復的是要有「大國的樣子」

西藏冒險王疑遭他殺　最後影片爆「詭異對話」唯一見證人拒聯絡！

24歲女兒被江水捲走亡　吸血鬼父母強要185萬「給兒買房頭期款」

依港警要求凍結流亡議員戶口　滙豐CEO：300萬港人聯署港版國安法

17歲高中生賣腎買iPhone！10年後「現況曝光」　媽媽崩潰了

大陸至少12億人要打疫苗！首批「以身試藥」專家：僅打針處疼了點

陸祭「春節機票免費退改」　號召全國原地過年

「狂嗑退燒藥」逃回國！染疫女一路播毒害63人　1年後獲判緩刑

一周內二提「CPTPP」　陸商務部：願就此與紐西蘭保持溝通

25歲正妹學霸癌末！健身辣照遭諷「裝病騙點閱」　忍網路霸凌1年亡

和平封院爭議　蘇貞昌：記取教訓而非推卸責任

加強防疫！入園實名制　「花在彰化」取消接駁、夜間燈飾、美食區

接恐怖風聲「一定要給他死」！　館長懸賞3千萬：幫我復仇就給你

中保科防疫升級　消毒、環境清潔服務需求增3成

「尿變橘了」害內褲染色！尿道炎3款藥品功效曝「僅1款非抗生素」

快訊／新北市議員曾煥嘉「涉詐助理費」！　遭檢方聲押禁見

防非洲豬瘟偷渡　蘇貞昌視察郵件中心：避免2千億豬肉產業受衝擊

電動車只能刷直線？BMW「i4純電轎跑」最終測試甩給你看

嘉義市醫療院所大整備　年節開設防疫特別門診

3天快閃優惠！兒童新樂園「一日券2人300元」瘋玩13項設施

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

大陸熱門新聞

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

高中生賣腎買iPhone　10年後媽媽崩潰

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

挖出血棺！他憂招噩運放火燒　專家：22億沒了

皇后私通生女嬰　皇帝扔鍋爐弄死

秦始皇陵墓衛星圖曝光　千年沒人敢挖

24歲女兒被江水捲走　父母強要185萬「給兒買房頭期款」

22歲女凌晨App叫車！橋邊下車後身亡

大陸首批試疫苗專家：僅打針處疼了點

滙豐CEO：依港警要求凍結流亡議員戶口　

西藏冒險王疑遭他殺　最後影片見「驚悚對話」

一周內二提「CPTPP」　陸商務部：願就此與紐西蘭保持溝通

江南四大才子他最笨　成就卻超越唐伯虎

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

Keanna經紀人改口道歉了

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

台北若「1000例本土確診」將停班課

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

高中生賣腎買iPhone　10年後媽媽崩潰

2歲女被母親拉去跳海　溺水身亡

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面