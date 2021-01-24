先讓部桃醫護休息！名醫江坤俊開「乳癌特別門診」：我為妳治療

▲江坤俊醫師。（圖／翻攝醫師江坤俊臉書）
記者施怡妏／綜合報導
部立桃園醫院因醫師替確診者診治，引發接二連三的院內感染，指揮中心進行「淨空計畫」，已於21日將確診患者全數轉院至專責隔離病房，但一名乳癌女患者自曝到部桃就診遭婉拒，於是到外科名醫江坤俊臉書留言求助，對此，江坤俊醫師表示願意幫忙治療，「換我們幫部桃醫護人員遮風擋雨」。
江坤俊醫師稍早在個人臉書發文，願意收治部立桃園醫院的病友，若曾經在1/6-1/19於部桃就診，或是這段時間有接觸相關的人士者，目前有緊急需要都可以幫忙，「桃園每一家醫院都不會拒絕你們，如果妳是部立桃園醫院的乳癌病人，妳願意讓我江坤俊為妳治療，請你先打電話來」。
江坤俊表示，將於下週一晚間18點至19點提供「江坤俊醫師的乳癌特別門診」，有需要的民眾可以致電預約，「部桃的醫護人員已經打過美好又艱苦的一戰了，現在暫時請先讓他們休息，換我們幫他們遮風擋雨，桃園所有醫護人員會用盡全力幫全國民眾守住防線」，也請大家配合防疫政策，在非常時期醫院會有非常作法。
請大家幫我分享出去 各位部立桃園醫院的病友們你們好 桃園每一家醫院都不會拒絕你們 但請大家配合防疫政策 在非常時期醫院會有非常作法 如果妳是部立桃園醫院的乳癌病人 妳願意讓我江坤俊為妳治療 請妳先打以下的電話 部桃的醫護人員已經打過美好又艱苦的一戰了 現在暫時請先讓他們休息 換我們幫他們遮風擋雨 桃園所有醫護人員會用盡全力幫全國民眾守住防線由江坤俊醫師發佈於 2021年1月24日 星期日
江坤俊曾表示，事實上從去年疫情剛爆發時，自己因在醫院工作也曾被歧視一段時間，他可以理解社會大眾對於病毒的感受與恐懼，「但我還是會大聲說『我是一位醫師，我在桃園工作。』」希望社會大眾能給醫護多一點掌聲，特別是部桃的工作人員們，「國際機場就在桃園，這一年，他們已經默默的幫臺灣承擔了很多很多。」
不少網友看到消息後，紛紛大喊「江醫師好暖」，「江醫師太讚了，加油」、「感恩江醫師。台灣真是寶島，才能有這麼多仁心仁術的大醫王」、「謝謝江醫師，謝謝敏盛團隊」、「感謝所有辛苦的醫護人員，江醫生您的善心幫忙，台灣會挺過」。
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