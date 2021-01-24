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先讓部桃醫護休息！名醫江坤俊開「乳癌特別門診」：我為妳治療

▲▼有抑制效果！江坤俊醫師：缺乏維生素D得到COVID-19的機率會上升。（圖／翻攝醫師江坤俊臉書）

▲江坤俊醫師。（圖／翻攝醫師江坤俊臉書）

記者施怡妏／綜合報導

部立桃園醫院因醫師替確診者診治，引發接二連三的院內感染，指揮中心進行「淨空計畫」，已於21日將確診患者全數轉院至專責隔離病房，但一名乳癌女患者自曝到部桃就診遭婉拒，於是到外科名醫江坤俊臉書留言求助，對此，江坤俊醫師表示願意幫忙治療，「換我們幫部桃醫護人員遮風擋雨」。

江坤俊醫師稍早在個人臉書發文，願意收治部立桃園醫院的病友，若曾經在1/6-1/19於部桃就診，或是這段時間有接觸相關的人士者，目前有緊急需要都可以幫忙，「桃園每一家醫院都不會拒絕你們，如果妳是部立桃園醫院的乳癌病人，妳願意讓我江坤俊為妳治療，請你先打電話來」。

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江坤俊表示，將於下週一晚間18點至19點提供「江坤俊醫師的乳癌特別門診」，有需要的民眾可以致電預約，「部桃的醫護人員已經打過美好又艱苦的一戰了，現在暫時請先讓他們休息，換我們幫他們遮風擋雨，桃園所有醫護人員會用盡全力幫全國民眾守住防線」，也請大家配合防疫政策，在非常時期醫院會有非常作法。

請大家幫我分享出去 各位部立桃園醫院的病友們你們好 桃園每一家醫院都不會拒絕你們 但請大家配合防疫政策 在非常時期醫院會有非常作法 如果妳是部立桃園醫院的乳癌病人 妳願意讓我江坤俊為妳治療 請妳先打以下的電話 部桃的醫護人員已經打過美好又艱苦的一戰了 現在暫時請先讓他們休息 換我們幫他們遮風擋雨 桃園所有醫護人員會用盡全力幫全國民眾守住防線

江坤俊醫師發佈於 2021年1月24日 星期日

江坤俊曾表示，事實上從去年疫情剛爆發時，自己因在醫院工作也曾被歧視一段時間，他可以理解社會大眾對於病毒的感受與恐懼，「但我還是會大聲說『我是一位醫師，我在桃園工作。』」希望社會大眾能給醫護多一點掌聲，特別是部桃的工作人員們，「國際機場就在桃園，這一年，他們已經默默的幫臺灣承擔了很多很多。」

不少網友看到消息後，紛紛大喊「江醫師好暖」，「江醫師太讚了，加油」、「感恩江醫師。台灣真是寶島，才能有這麼多仁心仁術的大醫王」、「謝謝江醫師，謝謝敏盛團隊」、「感謝所有辛苦的醫護人員，江醫生您的善心幫忙，台灣會挺過」。

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