打官司和解遭「1元復仇」　過來人神舉1招反制：換他哭

▲打官司和解遭7000枚1元復仇，過來人神舉1招反制：「換他哭。」（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

民眾碰上糾紛又無法達成共識，大多會尋求法律途徑解決，一名網友日前在臉書社團「爆廢公社」表示，他因為生意問題與人發生糾紛，最後透過法律程序才達成和解，對方願意賠償7000元解約金，不料事後他竟然收到「7000個1元復仇」，由於是法定貨幣不能拒收，讓他相當苦惱。

原PO在爆廢公社表示，A男日前跟他租了一台娃娃機，後來又追加一台巨無霸，不料對方卻提前退租，而且不肯給解約金，「找他拿錢，他說要我走法律程序要回，後來我才走法律程序」、「後來上了法庭，他還辯解，巨無霸是我自己加的，所以不付巨無霸的解約金。」

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▲網友表示，可以請對方當面清點。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO指稱，A男在法庭上不斷硬拗，所幸他準備的證據非常齊全，對話截圖也顯示是「A男提出租約要求」，因此法官並沒有採信A的說詞，對方才終於願意賠錢和解。他傻眼的是，A男竟然用「1元復仇」，整整7000個1元，而且是國幣不能拒收，讓他看了非常頭痛。

文章分享後引發網友熱議，有許多過來人留言，「你有權叫他在你前面清點，無誤你才收」、「要求當面點清」、「如果已經收下了，只能拿去銀行用機器算了」、「拿去郵局存起來，他們有點幣機，五分鐘搞定」、「看一看直接說少3千，對方要就直接補上，或重新清點完再走。」

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