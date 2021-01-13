　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

是否期待「台灣平地下雪」？　網答案一面倒：各種崩潰！

▲太平山啟動第三波「預警性機動管制措施」。（圖／林務局羅東林區管理處提供）

▲是否會期待台灣平地也下雪，引發網友的討論。圖為太平山雪景。（圖／林務局羅東林區管理處提供）

記者林彥臣／綜合報導

受到連續三波寒流的影響，整個台灣北部一周幾乎都在10度以下低溫，多處高山也降下白雪，更讓不少追雪族不畏寒冷熱血上山，欣賞在台灣難得見到的下雪美景。不過，有網友在PTT女生板（WomenTalk）上發問指出，是否會期待台灣平地下雪，引發了許多網友的討論。

原PO發文表示，如果有一天，台灣真的出現攝氏溫度零下的超級強烈寒流，大家會很期待嗎？具體情況就想像成跟現在的日本一樣就好，雪大到屋頂積雪、門口不剷雪出不了門的地步，然後汽車輪胎要綁鐵鍊，才能在雪地上行駛，但想玩雪球、打雪仗的人也可以玩得很開心，大家會希望在台灣平地也體驗到下雪天嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲太平山啟動第三波「預警性機動管制措施」。（圖／林務局羅東林區管理處提供）

▲網友普遍認為，因為台灣不是雪國，沒有面對雪地的器具與經驗，一定會出現各種亂象。（圖／林務局羅東林區管理處提供）

網友在推文中幾乎一面倒表示，「雪鏈被哄抬價格大缺貨，然後亂象層出不窮」、「完全不會，農作物不知道要死多少，買菜時你就知道崩潰」、「蔬菜禽畜都被凍死，菜價肉價漲到爆再來哭夭吃的漲價？」、「不要，台灣愛鋪滑死人磁磚的人行道、騎樓下雨就夠滑了，下雪還得了」、「只有第一天會高興吧？接下來只會煩死，你沒想過雪地有多麻煩嗎」、「太冷洗衣服都不會乾，覺得痛苦」、「台灣沒雪地經驗到時候路上一定一堆交通事故，因為機車或汽車起步就用衝的在結冰的地方很容易打滑」。

不過還是有少數網友認為，「很浪漫」、「每天都放寒流假的話可以唷」、「有放假可以，不然不准下」。

►網友狂掃貨的大罐保濕霜780元→450元

ET快訊
確診醫足跡紀錄「可憐哪」　醫護粉專發聲
電梯恐怖暴衝　28歲維修員爆頭慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

髒叔叔「檳榔口水」抹女嬰臉！婆婆2字幫腔　她想一拳灌下去

是否期待「台灣平地下雪」？　網答案一面倒：各種崩潰！

外送員等15分鐘直接消失　回來嗆店家「你知道我一分鐘賺多少嗎」

當年SARS和平封院「陰影跟她一輩子」　這次指揮中心不公布感染源

確診醫5日足跡紀錄「可憐哪」　醫護粉專力挺：到底還獵巫什麼？

快訊／桃園醫護情侶「另現身2賣場」　衛生局不否認

快訊／染疫醫師記錯！「足跡更新」本月沒去大江

足跡更新！染疫醫師「8日沒去大江吃丼飯」僅9日去星巴克、五金行

學測歷史考題多「題組跨科」　疫情、美國大選、李登輝重點一次看

北部2醫護染疫　基隆、桃園、竹市機關尾牙停辦！竹縣也跟進

關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求

氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

北部醫師與女友雙染疫足跡曝！除用餐、喝咖啡幾乎全程戴口罩

家人圍唱生日歌...歐告認真聽完　下秒「舉腳腳拭淚」：謝謝大家❤

比暖氣還爽！他租屋冷到睡不著　網推爆1神物：早上被電熱毯熱醒

趁爸不在咬爛地墊被抓包秒裝死！　闖禍貓演技強「整隻硬掉」叫不醒

家樂福又見屁孩！奶粉排罐頭塔 「躺米袋爽睡」...網轟猴子太多

髒叔叔「檳榔口水」抹女嬰臉！婆婆2字幫腔　她想一拳灌下去

是否期待「台灣平地下雪」？　網答案一面倒：各種崩潰！

外送員等15分鐘直接消失　回來嗆店家「你知道我一分鐘賺多少嗎」

當年SARS和平封院「陰影跟她一輩子」　這次指揮中心不公布感染源

確診醫5日足跡紀錄「可憐哪」　醫護粉專力挺：到底還獵巫什麼？

快訊／桃園醫護情侶「另現身2賣場」　衛生局不否認

快訊／染疫醫師記錯！「足跡更新」本月沒去大江

足跡更新！染疫醫師「8日沒去大江吃丼飯」僅9日去星巴克、五金行

學測歷史考題多「題組跨科」　疫情、美國大選、李登輝重點一次看

北部2醫護染疫　基隆、桃園、竹市機關尾牙停辦！竹縣也跟進

髒叔叔「檳榔口水」抹女嬰臉！婆婆2字幫腔　她想一拳灌下去

前衛生署長楊志良「要求嚴懲」確診醫！美女醫氣炸：不懂別裝懂

賣場音樂都「超俗氣」　專家曝光5字暗黑真相：故意的

寒流急凍！新北桃竹「一日16死」...最年輕僅31歲

是否期待「台灣平地下雪」？　網答案一面倒：各種崩潰！

路邊驚見「碳烤10…」新莊男靠近一看「右下單位」心碎：欺騙我

《CES 2021》ROG電競新品齊發　Citadel XV虛擬互動體驗登場

外送員等15分鐘直接消失　回來嗆店家「你知道我一分鐘賺多少嗎」

快訊／美國務院取消所有出訪計畫　駐聯大使無緣訪台

考古隊挖到「千根象牙」！挖一半現場起變化　專家驚喊：快埋起來

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

生活熱門新聞

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

足跡更新！北部醫師染疫「沒去大江吃丼飯」

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

確診醫足跡紀錄「可憐哪」　醫護粉專挺：還獵巫什麼

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

快訊／染疫醫師記錯！「足跡更新」本月沒去大江

「酸辣湯」台語怎麼念　答案曝光

寒流超冷已4天沒洗澡　網曝1招解：很享受

即／桃園醫護情侶曾另到2賣場

染疫護理師曾赴大學考期末考　校方匡列多名師生採檢

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

網傳高雄某醫院也管制　院方斥：謠言！

好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手一包

更多熱門

相關新聞

桃園醫護染疫　PTT鄉民「戰翻南北」！

桃園醫護染疫　PTT鄉民「戰翻南北」！

指揮中心昨（12）日公布新增2例本土感染，分別為北部30多歲醫師及20多歲護理師，事後兩人足跡也曝光，遍布星巴克國際門市及振宇五金行桃園國際店。但就有網友好奇，桃園真的算是北部嗎？貼文掀起PTT鄉民正反論戰，一堆人跳出來「戰南北」。

沙發「分時租」？租金預算6000元　網友：不如選漫畫王

沙發「分時租」？租金預算6000元　網友：不如選漫畫王

用冷暖氣暖房「升6度還是冷」　關鍵吹法曝

用冷暖氣暖房「升6度還是冷」　關鍵吹法曝

騎到手僵「機車手套怎挑」　百元神組合曝

騎到手僵「機車手套怎挑」　百元神組合曝

男友送老爸威士忌　行家暴動了：一瓶25萬

男友送老爸威士忌　行家暴動了：一瓶25萬

關鍵字：

台灣下雪PTT女生板

讀者迴響

熱門新聞

14歲少年3度罹癌「必須削掉左臉」　單親爸淚：救救我兒子

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

即／新竹電梯恐怖暴衝　28歲維修員爆頭亡

足跡更新！北部醫師染疫「沒去大江吃丼飯」

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

千萬網紅脫口罩「零P圖真面目」曝光！

電熱水器用10分鐘就冷了　網曝2關鍵秒解

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

高山犬莫名吠叫　監視器見陌生人逼近

吳宗憲曝二女兒電梯坦白「我成為女人了」激動噴淚

確診醫足跡紀錄「可憐哪」　醫護粉專挺：還獵巫什麼

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

更多

最夯影音

更多
關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求

關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求
氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面