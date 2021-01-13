是否期待「台灣平地下雪」？　網答案一面倒：各種崩潰！

▲是否會期待台灣平地也下雪，引發網友的討論。圖為太平山雪景。（圖／林務局羅東林區管理處提供）



記者林彥臣／綜合報導

受到連續三波寒流的影響，整個台灣北部一周幾乎都在10度以下低溫，多處高山也降下白雪，更讓不少追雪族不畏寒冷熱血上山，欣賞在台灣難得見到的下雪美景。不過，有網友在PTT女生板（WomenTalk）上發問指出，是否會期待台灣平地下雪，引發了許多網友的討論。

原PO發文表示，如果有一天，台灣真的出現攝氏溫度零下的超級強烈寒流，大家會很期待嗎？具體情況就想像成跟現在的日本一樣就好，雪大到屋頂積雪、門口不剷雪出不了門的地步，然後汽車輪胎要綁鐵鍊，才能在雪地上行駛，但想玩雪球、打雪仗的人也可以玩得很開心，大家會希望在台灣平地也體驗到下雪天嗎？

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▲網友普遍認為，因為台灣不是雪國，沒有面對雪地的器具與經驗，一定會出現各種亂象。（圖／林務局羅東林區管理處提供）



網友在推文中幾乎一面倒表示，「雪鏈被哄抬價格大缺貨，然後亂象層出不窮」、「完全不會，農作物不知道要死多少，買菜時你就知道崩潰」、「蔬菜禽畜都被凍死，菜價肉價漲到爆再來哭夭吃的漲價？」、「不要，台灣愛鋪滑死人磁磚的人行道、騎樓下雨就夠滑了，下雪還得了」、「只有第一天會高興吧？接下來只會煩死，你沒想過雪地有多麻煩嗎」、「太冷洗衣服都不會乾，覺得痛苦」、「台灣沒雪地經驗到時候路上一定一堆交通事故，因為機車或汽車起步就用衝的在結冰的地方很容易打滑」。

不過還是有少數網友認為，「很浪漫」、「每天都放寒流假的話可以唷」、「有放假可以，不然不准下」。

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