台東某國中「畢旅霸凌」！男童站著被打哭　同學圍觀直播：打臉啊

▲台東一名男學生畢業旅行期間，被多人圍觀霸凌。（圖／翻攝臉書）



記者楊漢聲、鄒鎮宇／台東報導

霸凌事件頻傳，繼台中某國中爆發霸凌事件，有網友起底台東某國中在畢業旅行途中也發生霸凌事件，且同學還將霸凌的經過以IG直播的方式擴散，讓人看了直搖頭。對此，該校的校長表示，目前導師已先進行瞭解，細節待畢旅結束後回校釐清。

該名國中生使用IG直播，影片中可以看到至少5人在旅館房間，其中兩人躺、坐在床上，2人站著，大家都拿手機對兩名男學生錄影、直播，而要被打的男同學則用右手偷擦眼淚，疑似在影片拍攝之前就被霸凌。

「X姓堂主！快一點啦！」一名較高的男學生瞬間出拳，「碰」的一聲把男同學打到撞牆，旁邊的學生則驚呼連連「喔！好！」「我沒看到啦」、「我沒拍到耶」、「怎麼沒有打頭？怎麼沒有打頭？」「再一次啦！」而被打的男同學則蹲到角落抱頭偷哭，旁邊3名男學生才上前說「還好嗎？你還好嗎？」

▲被打的男童蹲到一旁偷哭，但同學仍笑著錄影直播。（圖／翻攝臉書）



網友看完紛紛留言，「霸凌者永遠不懂被霸凌者的痛苦」、「才幾歲就這樣」、「我小孩很乖的，一定是被同學帶壞」、「人家家長是繳錢讓你們去霸凌的嗎？」「畢旅不就要高高興興偷喝酒！大家有個難忘的旅行，幹麻欺負同學！」「霸凌同學的人一定會有報應的，再怎樣也是人家父母的心頭肉」。

據了解，該校為台東某國中，目前正到北部畢業旅行，7日有到動物園等地，晚上在宜蘭落腳，預計8日晚上返回台東。

該校校長接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，學校老師7日有告知此事，影片中的兩名男生為同班同學，疑似發生爭執才會吵架並動手，現在仍在瞭解實際內容，到底是「誰先動手」、「原因為何」等，正在帶隊的導師還沒有回報；目前導師已先關心兩名男學生，8日晚間回到台東後會進行瞭解。

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