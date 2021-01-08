　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東某國中「畢旅霸凌」！男童站著被打哭　同學圍觀直播：打臉啊

▲▼國中「畢旅霸凌」！男童站著被打哭　同學圍觀直播：打臉啊。（圖／翻攝臉書）

▲台東一名男學生畢業旅行期間，被多人圍觀霸凌。（圖／翻攝臉書）

記者楊漢聲、鄒鎮宇／台東報導

霸凌事件頻傳，繼台中某國中爆發霸凌事件，有網友起底台東某國中在畢業旅行途中也發生霸凌事件，且同學還將霸凌的經過以IG直播的方式擴散，讓人看了直搖頭。對此，該校的校長表示，目前導師已先進行瞭解，細節待畢旅結束後回校釐清。

該名國中生使用IG直播，影片中可以看到至少5人在旅館房間，其中兩人躺、坐在床上，2人站著，大家都拿手機對兩名男學生錄影、直播，而要被打的男同學則用右手偷擦眼淚，疑似在影片拍攝之前就被霸凌。

「X姓堂主！快一點啦！」一名較高的男學生瞬間出拳，「碰」的一聲把男同學打到撞牆，旁邊的學生則驚呼連連「喔！好！」「我沒看到啦」、「我沒拍到耶」、「怎麼沒有打頭？怎麼沒有打頭？」「再一次啦！」而被打的男同學則蹲到角落抱頭偷哭，旁邊3名男學生才上前說「還好嗎？你還好嗎？」

▲▼國中「畢旅霸凌」！男童站著被打哭　同學圍觀直播：打臉啊。（圖／翻攝臉書）

▲被打的男童蹲到一旁偷哭，但同學仍笑著錄影直播。（圖／翻攝臉書）

網友看完紛紛留言，「霸凌者永遠不懂被霸凌者的痛苦」、「才幾歲就這樣」、「我小孩很乖的，一定是被同學帶壞」、「人家家長是繳錢讓你們去霸凌的嗎？」「畢旅不就要高高興興偷喝酒！大家有個難忘的旅行，幹麻欺負同學！」「霸凌同學的人一定會有報應的，再怎樣也是人家父母的心頭肉」。

據了解，該校為台東某國中，目前正到北部畢業旅行，7日有到動物園等地，晚上在宜蘭落腳，預計8日晚上返回台東。

該校校長接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，學校老師7日有告知此事，影片中的兩名男生為同班同學，疑似發生爭執才會吵架並動手，現在仍在瞭解實際內容，到底是「誰先動手」、「原因為何」等，正在帶隊的導師還沒有回報；目前導師已先關心兩名男學生，8日晚間回到台東後會進行瞭解。

►秋冬必備，滋潤不黏膩

ET快訊
快訊／台中男童遭校園霸凌！　校方火速回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中山分局貪污3警聲押　月收酒店6萬「三節再送3萬加菜金」

台東某國中「畢旅霸凌」！男童站著被打哭　同學圍觀直播：打臉啊

快訊／屏東輕航機墜機！連2聲爆炸　2男明顯身亡...「遺體還在燃燒」

快訊／屏東輕航機失聯！　警消急出動搜救...2人下落不明

男上山砍竹「遭車壓腿」扭曲變形！友2天後找到崩潰　搶救仍身亡

買涼麵被搶車！高雄女婚顧「跳上車」把搶匪罵哭：現在是怎樣啦

台南YMCA一氧化碳外洩　館方疏散上百學童　黃偉哲到場關心

網路賣毒咖啡包遭盯上！桃園20歲男開賓士來交易　警一擁而上嚇慘

一氧化碳飆499ppm！達容許值14.25倍...台南YMCA會館泳池23人送醫

快訊／高雄小港驚傳「瓦斯外洩」！異味狂飄　消防急出動

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

趁女子買麵「搶車擄人」討要500元　嫌犯哭：不知怎下車...我怕被抓！

富王鴨肉店老闆一句「毛沒長齊」 6日粉專發文：台灣出征像小粉紅

快訊／中山分局貪污3警聲押　月收酒店6萬「三節再送3萬加菜金」

台東某國中「畢旅霸凌」！男童站著被打哭　同學圍觀直播：打臉啊

快訊／屏東輕航機墜機！連2聲爆炸　2男明顯身亡...「遺體還在燃燒」

快訊／屏東輕航機失聯！　警消急出動搜救...2人下落不明

男上山砍竹「遭車壓腿」扭曲變形！友2天後找到崩潰　搶救仍身亡

買涼麵被搶車！高雄女婚顧「跳上車」把搶匪罵哭：現在是怎樣啦

台南YMCA一氧化碳外洩　館方疏散上百學童　黃偉哲到場關心

網路賣毒咖啡包遭盯上！桃園20歲男開賓士來交易　警一擁而上嚇慘

一氧化碳飆499ppm！達容許值14.25倍...台南YMCA會館泳池23人送醫

快訊／高雄小港驚傳「瓦斯外洩」！異味狂飄　消防急出動

台南妹買小冰奶變「小冰滷」！店家愧疚尋人　網：想看喝到的表情

快訊／陽明山真的下雪了！追雪族冷爆堆雪人　上百車輛凌晨塞爆

參院民主黨大老講話了…要求動用憲法第25修正案　讓川普立刻下台

快訊／中山分局貪污3警聲押　月收酒店6萬「三節再送3萬加菜金」

統一獅挺攻城獅　吉祥物萊恩現身同樂

「春節返國潮」上看5萬人！集中檢疫所今釋出　晚間8時開放上網登記

台東某國中「畢旅霸凌」！男童站著被打哭　同學圍觀直播：打臉啊

上海-7度…何超蓮卸妝洗澡突沒水！「水管被凍住」深夜崩潰求救

從小沒母愛…　篠崎泫瘋尋「兒時保姆」20年：她是唯一在乎我的人

結婚3年行房0次！　妻「太敏感」床上喊1句話…夫嘆：瞬間縮起來

哈士奇乖乖躺爸爸懷裡「被刷牙」　2哥哥旁邊排隊：下一個換我哦！

社會熱門新聞

快訊／屏東輕航機墜機2男身亡！

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

8通電話檢舉富王鴨肉有違建！房東衰中槍

買涼麵被搶車！高雄女「跳上車」把搶匪罵哭

高雄3歲女童「瘦成皮包骨」全身傷

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

獨／台中外送女停紅燈　遭撞噴飛1樓高

男上山砍竹「遭車壓腿」變形　搶救仍身亡

獨／吳夢夢每天收30張屌照　曝台灣男勃起長度

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

快訊／屏東輕航機失聯！2人下落不明

買錯化妝品被趕出家！夫：以為還生氣…6天後妻已屍僵

即／連打2天電話沒人接！兒破門驚見媽陳屍床上

即／竹縣多鄉鎮公所遭搜索　地方傳：範圍很大

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

快訊／屏東輕航機墜機2男身亡！

快訊／台中男童遭校園霸凌！校方火速回應了

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

一天接客12次！她曬薪資單「日薪破14萬」

8通電話檢舉富王鴨肉有違建！房東衰中槍

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

孩暴衝馬路「遭一巴掌打趴」！網怒：垃圾家長

祖克柏出手　臉書無限期封鎖川普

每天1奶茶！女老師抽出「草莓奶血」

買涼麵被搶車！高雄女「跳上車」把搶匪罵哭

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面