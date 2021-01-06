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乾爹吸光美女直播主！刷一排禮物拐正妹　10人上當詐財破千萬

▲▼【乾爹吸光直播主】豪擲斗內買榜搏信任　超正直播主慘遭乾爹吸光。（圖／鏡週刊提供）

▲陳昊堂（左）在直播平台裝闊扮大神，騙倒包括關琳（右）在內十多位直播主共1千多萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

直播主巧立名目找粉絲斗內（打賞），衍生的金錢糾紛層出不窮，但被直播圈稱為「大神」的斗內大戶，竟也有心術不正的騙徒！本刊接獲爆料，陳姓男子在多個知名直播平台扮成多金粉絲，大方砸錢斗內直播主，取得直播主信任後，再以投資、買點數等各種手法，鎖定這些小有名氣的直播主參與買榜，扮成富豪級「斗內大神」，接連誆騙十多名直播主，詐得金額超過1千萬元，多位受害的直播主除了向本刊控訴，也決定聯合提告揭發陳的真面目。

本名陳昊堂（後改名陳旭東）的假大神「波賽頓」，經常在各大直播主的直播間大刷高檔禮物，每次出手動輒就是價值近10萬元的禮物，受到不少火紅直播主的注目。但讓直播主們萬萬沒想到的是，這一切都只是波賽頓放長線釣大魚的伎倆。

▲▼【乾爹吸光直播主】豪擲斗內買榜搏信任　超正直播主慘遭乾爹吸光。（圖／鏡週刊提供）

▲暱稱波賽頓的陳昊堂，曾經一次斗內價值新台幣15萬多元的禮物給關琳（圖）。

假大神用集資買點數、代操投資及小額借貸等名義，先後騙了10多名直播主，總共詐得1千多萬元，其中受害情況最慘的就是直播主關琳，遭騙走將近400萬元。

▲▼【乾爹吸光直播主】豪擲斗內買榜搏信任　超正直播主慘遭乾爹吸光。（圖／鏡週刊提供）

▲陳昊堂暱稱波賽頓，時常斗內直播主，被視為大神，沒想到真實身分卻是騙子。

本刊還接獲其他2名直播主控訴，稱因假大神打著和關琳友好地形象，她們因此誤信假大神是超強操盤手，因此聽從假大神建議，拿錢請他幫忙代操期貨投資，結果也被騙走上百萬元，如今催討不回。

▲▼【乾爹吸光直播主】豪擲斗內買榜搏信任　超正直播主慘遭乾爹吸光。（圖／鏡週刊提供）

▲陳昊堂暱稱波賽頓，時常斗內直播主，被視為大神，沒想到真實身分卻是騙子。

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