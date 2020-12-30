英國變種病毒入侵　侯友宜：早料到！活動無法實名制就停辦或延期

記者羅婉庭／新北報導

國內驗出首例英國變種病毒。對此，新北市長侯友宜30日表示，這是在預料中的事情，因此新北市事先採取應變措施，前幾天他就說「航班該斷就斷、該做決定就要做決定」，新北市無法實名制的活動也都停辦、縮小規模或延期。至於衛福部今天宣布元旦起非本國籍者禁止入境，他樂見強而有力、徹底的「阻絕境外」。

侯友宜下午受訪表示，在疫情嚴峻時做到更徹底的防疫措施，徹底「阻絕境外、管控境內」，並誠實做到自主健康管理，以實名制、戴口罩、勤洗手為最重要，他建議，強化特定國家入境者居家檢疫天數，也是可考量點之一。

侯友宜說，面對疫情，中央隨時調整步伐，中央與地方同心齊力，地方也會適時給中央建議，把關民眾健康。

上週國內出現首起本土病例，新北市府就決議，新北元旦升旗採實名制，不開放民眾入場，以線上直播進行，邀請對象僅包含各局處首長、區長及里長。跨年夜的八里煙火則是延期舉行，年初的智能防災大會師、節能成果展停辦。

侯友宜表示，面對全球疫情持續升溫，周邊國家防疫全面升級，包括日本鎖國等措施，他上週就超前部署，下令各局處，若無法落實實名制的大型戶外活動全面取消，以管控人潮面對疫情變化，看到危機立即有效處理，才是正確的態度。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）