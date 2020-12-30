雷軍首次公開小米實驗室細節：萬元旗艦回不去了

特約記者洪聖壹／綜合報導

在小米發佈會上，小米創辦人雷軍同時公開了小米科技園、小米實驗室與智慧工廠，宣誓要讓手機邁向高端，不管市場接不接受、米粉買不買單，全新公開的小米實驗室，確實已經能夠比拼韓國三星、LG 大場規模。

根據雷軍在小米發布會上的介紹，小米科技園完全是為了高端手機、高端品牌形象而生，而小米實驗室主要目標在於向全世界揭示小米集團有能力走向高端。

據介紹，目前，小米實驗室已遍布全球，主要位於北京市海淀區的小米科技園區內，總共 123 間，其中有 90 多間是手機實驗室，涵蓋5G、射頻、天線、相機、顯示光學、音頻、可靠性等專業領域。

雷軍今天（12/30）上午公開的宣傳影片當中，首次對外公開的小米實驗室，揭示了小米顯示光學實驗室、OTA實驗室、高通實驗室、SAR實驗室、相機實驗室、音頻實驗室、摔落實驗室、電池實驗室等概略用途，同時在結尾詳細公開了小米實驗室的佈局，如無意外，小米11 應該就是首批通過小米智慧工廠、小米實驗室測試的高階手機。

在這當中，小米5G實驗室規模看起來雖不如華為公司，但也確實與晶片大廠高通合作，建置兩套核心網和上百套5G基站模擬全球20多個主流運營商的商業網絡，不用外出就能在定點調試全球5G訊號。根據雷軍在發表會所說：「這個實驗室是花費最貴的，也是所有實驗室中科技含量最高的」。

天線實驗室同樣與中國移動、中國聯通、中國電信以及中國廣電等四大電信商合作，確保手機信號最佳表現。

至於相機實驗室則與三星、LG 同樣擁有自動化無人測試設備，工程師不管在世界哪個地方，都可遠程使用高效調試，讓原本3-4天才能完成的測試實現 1 天內完成。

音頻實驗室與三星的全消音實驗室和頭肩模擬器模擬通話場景相似，可以完善手機本身的通話質量，同時也為打造更極致的音樂體驗打好堅實的基礎，從小米11 與 Harman Kardon 進行的合作看來，這個實驗室多半也有「三星味」。

穩定性實驗室可以模擬真實用戶使用場景，共有1848支手機共同測試，模擬真實用戶使用習慣，海量樣本測試確保可靠品質。

為了調教屏幕而準備的顯示光學實驗室，可以將地球上能看到的環境光進行仿真，像晴天、雨天、正午、傍晚以及黑夜等情況會進行全面檢測，保證屏幕顯示效果。

記者認為，相較於Nokia、Sony mobile、三星，小米是比較年輕的手機廠，「人民幣1999」這數字是米粉們心中的驕傲，卻也是小米一直以來越不過的檻！

2013 年，紅米手機以「小米手機的青春版」面世，讓小米手機上了一階，透過不斷蛻變跟「故事」（還記得那一塊鋼板嗎？）終於讓小米手機來到了「2999」。

隨著小米集團在香港上市，小米的國際市場之路，卻仍然艱辛。為了讓小米11 能以「3999」說服廣大消費者，除了與高通簽下獨占切結書。雷軍在發佈會現場，大動作的公開了他們準備許久的小米實驗室與智慧工廠，很顯然「小米手機」不再是「性價比」的代名詞，對比其他廠商來說，小米11 的定價是否真的是「良心價」，在高階市場能不能擠下蘋果、三星，甚至是華為這世界三強寶座，仍需要時間來證明。