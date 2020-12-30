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2021跨年煙火一次看！101首創「360度輪狀煙火」、劍湖山連放3天

▲台北101 2021年跨年煙火（圖／台北101提供）

▲台北101「2021年跨年煙火」。（圖／台北101提供）

記者施怡妏／綜合報導

2020年已經到了尾聲，準備好迎接2021年了嗎？全台各地每年這時候都會舉辦跨年活動送舊迎新，跨年煙火往往是重頭戲，《ETtoday新聞雲》整理了全台跨年煙火懶人包，最美、最浪漫、最霸氣的煙火，讓你在年末看好看滿。


《2021臺北最HIGH新年城跨年晚會》
煙火長度：300秒
「2020-2021台北101跨年煙火」以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為主題，今年施放時間總長維持300秒，將會有16,000發煙火點亮夜空，還會在台北101的50樓及82樓架設共16組輪狀煙火，創造四面立體煙火噴射的震撼效果，增加煙火的變化性。

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《2020基隆嗨轟跨年音樂節》
煙火長度：7分鐘
跨年活動將於31日晚間17：00開始，民眾最期待的海港限定絢麗煙火秀將於23:50施放，堪比歷年之最，陪大家嗨翻2020最終時刻，現場還有文創市集可逛。

▲2020基隆跨年煙火模擬示意圖。（圖／翻攝自基隆旅遊網）

▲2020基隆跨年煙火模擬示意圖。（圖／翻攝自基隆旅遊網）

《新北八里跨年晚會》
煙火長度：6分鐘
這次新北市政府首度在八里試放跨年煙火，特別的是，將於31日當天晚上20：21施放10分鐘的煙火秀，象徵迎接2021年到來，也慶祝新北市升格10周年。煙火秀將比照國慶煙火水準，帶來全球獨步水煙火「水上芭蕾」，以及「紅邊藍變魔法牡丹」、「彩色燈籠牡丹」等高空煙火，煙火效果廣度達500公尺，高空煙火高度達100公尺，中空煙火高度達50公尺。


《桃園台茂元旦煙火秀》
煙火長度：300秒
2021年1月1日晚上將施放300秒的璀燦低空花火作為迎接新年的開始，讓民眾在城堡旁邊近距離欣賞絕美煙火秀，感受震撼聲光。


《2021新竹縣跨年晚會「浪漫竹縣 與你相見」》
 煙火長度：360秒
今年新竹縣的跨年煙火秀，時間長達360秒，比起台北101大樓的煙火秀，還多出60秒的時間，讓新竹縣民鄉親不用到台北人擠人，來到縣府廣場參加跨年晚會，就能欣賞到煙火秀


《台中跨年狂歡夜》
煙火長度：188秒
今年台中市府邀請大稻埕情人節知名煙火團隊，跨年晚會當天在水湳中央公園打造188秒專屬跨年煙火秀，以50種以上花色拼盤，排列組合共計超過70種變化，煙火總發數高達近9千發，將帶給民眾目不暇給的感官饗宴。

▲麗寶樂園跨年6000發煙火搶先看 晚會再送獨家限量口罩。（圖／麗寶樂園提供）

▲台中麗寶樂園跨年6000發煙火。（圖／麗寶樂園提供）

《台中麗寶樂園》
煙火長度：10分鐘
睽違三年，麗寶樂園度假區將於12/31和明年1/1舉辦連續2天跨年活動，準備近6千發煙火，以樂園、青春、期許為3大主題，今年更首度設計270度包含觀眾視角的3大面景觀煙火，讓現場民眾感受被璀璨煙火環繞的臨場震撼。


《日月潭「2021日月雙響．幸福加倍 跨年晚會」》
煙火長度：480秒
日月潭的跨年活動，以「日月雙響」的雙煙火做為主題，凌晨整點會在水社、伊達邵兩處潭面施放絢爛湖畔煙火，為新的一年開啟美好的記憶。

▲▼2021劍湖山世界跨年煙火秀。（圖／劍湖山世界提供）

▲2021劍湖山世界跨年煙火秀。（圖／劍湖山世界提供）

《雲林劍湖山世界》
煙火長度：935秒
劍湖山世界2021跨年煙火秀將直接從摩天輪主體施放，主打主打「摩天輪三圓變色」以及「千米環山跑動」煙火，不僅是國內唯一，在世界的主題樂園也是獨有。除了跨年當晚施放之外，園區內也將在明年1/1、2晚間19時40分於貓吉町廣場施放煙火，連3天煙火總秒數達935秒，為全台最長。

▲▼高雄義大世界跨年煙火秀。（圖／高雄義大世界提供）

▲高雄義大世界跨年煙火秀。（圖／高雄義大世界提供）

《高雄義大世界》
 煙火長度：10分10秒
高雄義大世界今年特別規劃愛的力量、歡樂拾光、築夢踏實、美麗人生和閃耀義大世界5大主題，設計全新獨家煙火花色，像是去年施放大受好評的「12吋尺玉煙火」，今年將再次以嶄新花色震撼登場。此外，今年煙火還會大玩夜空彩蛋，以特效煙火搭配燈光呈現摩天輪、山峰等各式圖樣。


《高雄愛河灣》
煙火長度：300秒
高雄市政府舉辦的「高雄跨百光年」活動，除了12/31晚上20:00有無人機展演之外，還有長達300秒的煙火秀。今年花火除參考雪梨港跨年煙火的設計，捨棄傳統的單一施放地點外，更沿著高雄港舊港區的開發軸線進行設置，花火的絢麗背後，更代表著高雄港的築港歷程，以及轉型後的美好前程。


《花蓮東大門廣場》
煙火長度：259秒
花蓮跨年晚會今年將在12/31晚間7：00於東大門廣場登場，有長達259秒造型的煙火秀，以及全台跨年最大尺寸的12吋高空煙火彈在現場施放。


《金門跨年晚會》
煙火長度：8分鐘
金門2020「金彩無限閃耀曙光」跨年晚會將首度移師東半島舉辦，屆時將會有超過8組金強獨家卡司陣容及尚在地表演團隊輪番上陣，還有金讚創意市集及金夯摸彩獎品等著抱回家。

《新北八里跨年晚會》（確認延期）
煙火長度：6分鐘
這次新北市政府首度在八里試放跨年煙火，特別的是，將於31日當天晚上20：21施放10分鐘的煙火秀，象徵迎接2021年到來，也慶祝新北市升格10周年。煙火秀將比照國慶煙火水準，帶來全球獨步水煙火「水上芭蕾」，以及「紅邊藍變魔法牡丹」、「彩色燈籠牡丹」等高空煙火，煙火效果廣度達500公尺，高空煙火高度達100公尺，中空煙火高度達50公尺。

新北市高管處29日宣布，無法有效設置實體管制，將待疫情減緩後擇日辦理，目前會延至何時還未確認。

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