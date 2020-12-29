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學者建議：中國應制定自己的「印太戰略」　不是看作美日印澳的事

▲▼ 南海,太平島,南沙群島。（圖／達志影像／美聯社）

▲龐中英教授認為，中國應該制定自己的印太戰略。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

中國海洋大學「海洋發展研究院」特聘教授龐中英在「多國印太戰略方針報告深度解讀」視訊研討會上表示，中國應該制定自己的印太戰略，不能把這件事，看作是美、日、印、澳的事，並積極參與印太地區戰略的建設。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，山東大學（威海）全球勝任力研究院舉辦了「多國印太戰略方針報告深度解讀」研討會，與會的龐中英教授認為，美國的印太戰略主要是從地緣政治和安全的角度出發，而中國不能被動地應對，而要積極主動地制定自己的印太戰略。

龐中英強調，有別於美國針對他國的「軍事圍堵」戰略，中國可以選擇從經濟合作的角度出發。

龐中英說，「中國應該有自己的印太戰略，而不是看作這是美日印澳的事，因為從任何角度看，中國都是印太國家。不管拜登政府時期的美國是否會繼續推進自己的印太戰略，中國應該制定自己的印太戰略，並積極參與印太地區戰略的建設。」

▲▼美日印澳外長會議，美國國務卿蓬佩奧會見日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲印太戰略以美日印澳為核心國家。圖為美日印澳外長會議。（圖／達志影像／美聯社）

龐中英表示，美國印太戰略的發展前景有可能會向衝突的方向發展，目前大國都在爭奪印太，而且經濟後果已經很嚴重，全球化可能會在亞太地區發生斷裂和分裂，尤其是供應鏈的斷裂。

龐中英指出，中國應該在現有的與東盟對話機制以及上合組織和RCEP的基礎上，從全球的角度，將包括歐盟在內的國家拉進來，建立一個基於經濟合作的機制。

2017年11月初美國總統川普就正式宣示「印太戰略」成為美國新政府的亞太戰略，美國「印太戰略」的目標就是在印太區域，採取包括政治、外交、軍事等綜合手段遏制中國，「印太戰略」的核心國家分別是美國、日本、印度和澳洲。 

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