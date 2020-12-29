首批「蘇-57隱形戰機」已交付俄軍　將測試加掛「高超音速武器」

▲首批蘇-57已交付俄軍使用。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯國防工業集團的一名消息人士對《塔斯社》透露，第一批量產型的蘇-57（SU-57）第五代戰鬥機已經交付給俄羅斯南部軍區的部隊，之後還會安排加掛「高超音速武器」的測試。

根據《塔斯社》（TASS）報導，消息人士表示，俄羅斯空軍獲得了首批量產型蘇-57戰機，它已經被交付給南部軍區的一個航空團，另外4架蘇-57將在2021年交付。

俄羅斯國家技術集團公司總裁切梅佐夫（Sergey Chemezov）表示，首架量產型蘇-57戰機將在2020年底交付給俄羅斯軍方，而首架配備第二階段發動機izdeliye 30的蘇-57戰鬥機將於2022年開始總裝。

俄羅斯國防部長21日在國防部的總結大會上表示，到2024年底，俄軍將接裝22架蘇-57戰鬥機。

▲蘇-57還會測試加掛高超音速武器。圖為匕首高超音速飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，俄羅斯戰術導彈集團（Tactical Missiles Corporation）正在研發多款新型的空射型攻擊武器，首批蘇-57戰鬥機將在阿赫圖賓斯克（Akhtubinsk）國家試飛中心接受地面和飛行測試，將測試加掛最新的空射型高超音速武器。

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