寶和會買兇價碼曝光！最高500萬+每月3萬安家費　館長25萬最低

▲館長8月遭連開3槍。（圖／資料照）

記者陳韻如／綜合報導

館長陳之漢8月間在林口館遭人連開3槍，檢方事後查出，有人以高額買兇金委請竹聯幫寶和會計畫殺害館長，全案24日偵結，檢方依殺人未遂等罪起訴槍手劉丞浩及背後主謀寶和會組長施俊吉。此外，寶和會施俊吉等10人則被依違反組織犯罪法提起公訴，而據悉寶和會也曾多次以高額買兇金殺害他人，而價碼如今也隨之曝光，最高額為500萬元，其中以館長的25萬元為最低。

寶和會買兇價碼事後曝光，據悉，施俊吉2018年7月間曾以500萬元酬勞，指示槍手開槍殺人，所幸對方僅右小腿遭子彈貫穿，並無造成死亡，而槍手在完成任務後，施俊吉還從中抽取100萬元。此外，施俊吉又在隔年的6月中旬，再度以70萬元酬勞買兇，待槍手入獄後，則每月交付3萬元安家費給幫兇家屬。

最令人訝異的是，館長的槍擊案，竟是寶和會買兇殺人案件中，價碼最低的一案，僅25萬元，就買通槍手劉浩丞朝館長開槍，且誇張的是，因劉浩丞在外積欠多筆債務，任務完成後，25萬元全進了債主口袋，劉浩丞一毛也沒拿到。

此外，根據起訴書，寶和會的大組長施俊吉、會長林修伯、副會長梁智勝等等10人除買兇案外，也犯下多此重大案件，檢方一併依違反組織犯罪條例罪將該10人起訴。

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