《冰雪奇緣夢幻特展》經典角色1:1還原　最完整周邊通通在這裡！

▲一踏進《冰雪奇緣夢幻特展》就看到雪怪跟艾莎，令人超興奮。（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／台北報導

風靡國際、大人小孩都喜歡的迪士尼暢銷動畫電影《冰雪奇緣》自2013年上映後熱潮持續延燒，片中經典角色人氣居高不下，擁有神奇冰雪魔法的主角艾莎也成為許多小朋友心目中的偶像。《冰雪奇緣夢幻特展》於12/19起～2021/3/1在新光三越A11六樓信義劇場盛大開幕，展場內高度還原《冰雪奇緣1》跟《冰雪奇緣2》的電影場景，還有多樣數位互動裝置，隨著展場動線前進，彷彿走進魔法世界一般，就像是跟著艾莎、安娜姊妹倆一起經歷每一場冒險、一起成長蛻變，重溫觀影時的感動，還能留下專屬於你的紀念，歲末年冬的冬日氛圍，最適合全家人一起走進魔幻的冰雪天地。

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▲讓小朋友瘋狂的球池，往投影牆上丟擲，還能召喚出電影裡的經典角色。

▲超華麗的場景，搭配電影配樂，讓人目不轉睛。

《冰雪奇緣夢幻特展》結合了《冰雪奇緣》1跟2的內容，一走進展場就看見高5公尺的超巨大的雪怪跟可愛的小雪人在迎接你，展場內的聲光效果，把你一秒從繁華的信義商圈帶進奇幻的冰雪世界，踏進「冰雪森林」，冰雪溜滑梯和互動球池先讓小朋友放電放一半，將球往投影牆上丟擲，可召喚出電影中的經典角色；在召喚區內感受360的鏡面投影，馬上能體會艾莎受到心裡聲音召喚的震撼。

▲在魔法森林裡追逐火精靈、跟風靈一起玩耍。

▲想跟艾莎一起穿越黑海？鼓起勇氣踏出第一步就對了！

往前來到魔法森林巨石陣，看見1:1的艾莎及安娜，先尖叫兩秒，再為鋪滿一地的楓葉地毯讚嘆，等等，那是火精靈嗎？燈光隨著影像變動，彷彿看見在魔法森林裡到處亂竄的火精靈，一轉頭看見躺在地上的石頭巨人，想合照快趁現在！在魔法森林中，別忘了跟風靈一起在森林裡飛行，踩上彈跳床，就像是真的在跟風靈一起玩耍一樣。進入黑海投影區，跟著艾莎一起鼓起勇氣、踏出第一步，不退縮地繼續往前狂奔、越過奇幻大海，每踩一步都會出現雪花，超逼真的互動沉浸式體驗，令人驚豔。

▲歷經重重冒險，安娜即將登基成為艾爾戴倫女王。

▲超過百張官方官方美術畫稿，一覽角色、場景創作過程。

▲化身小畫家，透過觸控螢幕繪製自己的作品，還能留下簽名。

越過重重關卡及挑戰，終於來到城堡，終於理解姊妹之情難能可貴的艾莎及安娜都成長不少，也找到自己嚮往的目標、承擔起肩上的重擔，在見證安娜登基成為「艾爾戴倫女王」之前，別忘了一覽官方美術畫稿，看看這些充滿魔力的場景跟角色到底是如何被創造出來的。除此之外，也能自己化身小畫家，透過觸控螢幕繪製自己的《冰雪奇緣》著作，尤其是親子一起創作，更能為《冰雪奇緣夢幻特展》留下更難忘的回憶。

▲今年底《冰雪奇緣夢幻特展》不僅擁有最完整的電影周邊商品，更祭出出清折扣，粉絲們一定要把握機會。

《冰雪奇緣》中的經典角色不僅可在展場內一覽無遺，商品區更會令《冰雪奇緣》的粉絲們失心瘋，除結合《冰雪奇緣》1跟2兩集內容，擁有最完整的電影周邊商品，更由於《冰雪奇緣夢幻特展》是今年最後一次展覽，所以還祭出多樣出清折扣，之前沒有把艾莎、安娜、雪寶帶回家的，可要把握今年最後的機會。

結合高度還原的電影場景、製作精細的經典角色、高規格聲光效果與高科技的數位互動體驗，再加上最完整的電影周邊商品，還釋出出清折扣，《冰雪奇緣夢幻特展》不只讓小朋友為之瘋狂，連喜愛《冰雪奇緣》的大人們也都鼓起勇氣跟著艾莎一同找尋自我，這次特展不僅是重溫觀影的感動，更是替喜愛《冰雪奇緣》的大朋友、小朋友們實現的心中最嚮往的那個夢！展期歷經歲末年終、寒假、農曆春節，趁著節日大爆發的時刻，安排一個下午沉浸在《冰雪奇緣》中吧。