不甩政府已列黑名單！　大疆無人機「美軍是忠實鐵粉」

▲大疆無人機被美政府列黑名單，美國軍警繼續使用。（圖／翻攝 大疆微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸深圳無人機品牌大疆銷售市場佔全世界70%，美國政府、軍警單位是最大愛用者，據巴德學院（Bard College ）研究顯示 50 個州的政府部門均在使用無人機，其中 90% 由大疆製造。另外，美國陸軍曾宣佈決定退回大疆無人機，卻有附加條件，必要時允許大疆無人機在美軍中使用。

據大陸媒體網易軍事報導指出，大疆無人機在美國科技產業市場，幾乎獨佔鰲頭，至今，美軍都未能將大疆從其內部、美國本土市場完全撤出。報導指出，2017年，美國陸軍宣佈決定退回大疆無人機，同時增加一條備案，非對稱戰爭小組提出的一項建議，「如果滿足某些條件，那麼將可以允許大疆無人機在美軍中使用。」

▲美軍所用大疆科技DJI無人機。（圖／達志影像／美聯社）



非對稱戰爭小組的工作是為美軍提供全球作戰信息支持，令美軍在當前、新興不對稱威脅中，迅速做好準備。其主要任務是，指揮、偵查、協助、培訓、資源整合等等，類似於軍師一樣的組織。即使面對美國嚴令禁止時，還是為大疆保留一線餘地。

報導還指出，美國警用偵察無人機市場、消防部門救援無人機市場就也被大疆攻佔，無法找到替代品牌，幾乎成為「大疆重度依賴症患者」。

為何美國軍警單位對大疆非常依賴？據美媒報導稱，執行任務時，軍用無人機體型較大，不易攜帶，在中東地區巡邏的美軍士兵，常常會遭遇到武裝分子的襲擊，急需獲得目視距離之外的情報資料，無論是衛星還是偵察機都需要等待時間，容易錯失戰機，成本也較高。使用民用版的無人機，起飛方便，即使被擊落墜毀，也不會洩露美國的技術資料，因此深得美軍喜愛。