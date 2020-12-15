30萬粉直播主被騙！帥男蟲起底是禿頭　邁巴赫司機：名牌都淘寶買

▲鍾男外表斯文，加上一身名牌潮流打扮，營造多金貴公子形象坑殺直播主、小模。（圖／CTWANT，下同）

圖、文／CTWANT

自稱尹衍樑私生子的鍾男（27歲），誆騙火辣直播主安安（化名，23歲）組女團一圓星夢，結果安安匯了百萬元卻是一場空，怒告鍾男《詐欺》。本刊調查，鍾男平日全身名牌，十足潮男打扮，但自家司機卻打臉爆料，鍾男身上所穿的名牌全是網上買的淘寶貨，因為禿頭所以在造型都會配戴帽子，「很多女生受騙上當」。司機坦言看不下，也將實情告訴安安，揭穿這起渣男騙局。

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本刊調查，鍾男自稱身價破億，住豪宅、出入有司機開頂級豪車接送，他在取得安安信任後，帶著她參觀自己公司的錄音室、工作室等，但又向安安聲稱，女團的成立只欠東風，他的公司可出資千萬，但安安和女團的另名成員Ｌ姓女子（Ｌ女）須再各出2百萬。

由於要出錢投資自己很不合乎常理，安安擔心自己被騙，所以先匯了約定金額2百萬的一半到鍾男的「詠藝文創娛樂公司」戶頭，但就在匯款後的一個月，所謂的女團宣傳甚至排練進度，遲遲沒有動作。

眼看情況不對，安安追問鍾男，想知道她的合作搭檔梁女資金是到位？鍾男竟開始敷衍「我公司這麼多，這些小事怎麼會問我？」甚至當安安要求出示款項支出明細，確保自己投資的錢能用在女團運作上，還被鍾男反嗆「妳2百萬都沒匯足，還來問東問西！」

▲鍾男對外號稱保母車是頂級豪車邁巴赫（Maybach）（左），號稱價值千萬，全台僅此一輛，但實際上卻是拼裝車（右）。

懷疑自己可能受騙，安安暗中開始調查鍾男底細，結果從保母車司機口中得知，鍾男所謂的名牌服飾全都是在淘寶購買；平常戴帽子扮型男是要掩飾自己禿頭；用來炫富的邁巴赫豪車，原廠根本未生產這種車型，全部都是鍾男自行改裝「已經很多女生受騙上當。」

更誇張的是，鍾男不僅已婚，實際上他的妻子就是要和安安共組女團的Ｌ女，安安就此確定，鍾男夫妻根本套好招誆騙她投資女團，直接控告2人《詐欺罪》。

對於指控，鍾男否認自是稱尹衍樑私生子身分，對於與侯友宜、顏清標有親戚關係一事，也表示「沒說過這樣的話」﹔反控被害人違約在先，還透過律師要求2百萬和解金，雙方已在訴訟，相信司法會還自己一個公道。

▲不只鍾男常吹噓自身財力，鍾男的妻子也常在IG上高調炫富，表示擁有一大堆愛馬仕精品，兩人還釋出「時尚富豪」合照。

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