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同婚法逼離婚！女同志新婚一年　因「荒謬理由」被迫分開

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在一起8年的女同志卡蜜（左）與奐奐（右）結婚才剛滿1年，卻因法律限制，他們被迫為了收養孩子準備離婚。（卡蜜提供，圖中當事人皆已變裝處理）

▲在一起8年的女同志卡蜜（左）與奐奐（右）結婚才剛滿1年，卻因法律限制，他們被迫為了收養孩子準備離婚。（卡蜜提供，圖中當事人皆已變裝處理）（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

同性婚姻上路一年半，至今逾5千對同志依法結婚，但本刊調查，因法律尚不允許結婚同志共同收養，許多想收養的同志被迫不敢或延後結婚，甚至有對新婚才一年的女同志，近日為了收養小孩甚至被迫準備離婚；即便未來成功收養若不幸過世，孩子與自己的伴侶依舊是法律上的陌生人，無法擁有完整的親權，猶如電影《親愛的房客》翻版。

去年5月24日上路的《司法院釋字第748號解釋施行法》規定，同性婚姻只能「繼親收養」，也就是收養另一半的「親生子女」；反觀異性戀夫妻，根據《民法》規定，不但可以繼親收養，還可以「共同收養」小孩。礙於現行的同婚制度，同志伴侶若想要收養小孩，就只能是「單身」收養。

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去年5月24日同婚上路至今，逾5千對同性伴侶結婚，但成家的同志家庭卻無法像異性戀一樣共同收養小孩。圖為今年同志大遊行。

結婚甫滿一年、家住南部的女同志卡蜜與奐奐就是一例，為符合單身收養規定竟被迫準備離婚。

「天啊！我當時結婚都還沒滿一年就要離婚嗎？我沒有要跟太太分手，但就是很荒謬，為了收養就必須這樣。」42歲的卡蜜接受本刊採訪說，她與奐奐在一起8年，去年9月結婚後決定收養小孩，一開始她有點天真，以為結婚後也可單獨收養，但諮詢後才發現必須恢復單身才行。

她說，就是因為現在法律的規定這麼荒謬，在與太太討論後，為了符合法令規定，她們才會先準備離婚，等收養成功以後再2度結婚，「而且就算再結婚，小孩跟我太太也沒關係，這滿誇張的！」

奪下金馬3項大獎的《親愛的房客》，片中觸及同志「無血緣收養」議題。（牽猴子提供）

卡蜜表示，如果同志能比照《民法》，既然都結婚了就該一起收養這個小孩，因此她已打算在離婚理由寫上：「因釋字748施行法，同志只能單身收養，所以我們必須要離婚。」但大人即使無法收養也能過得好好，小孩卻不一樣，當他進入一個家庭，實際上有2個媽媽、法律卻只承認一個時，小孩權益會受到很大侵害，希望政府儘快修法。


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