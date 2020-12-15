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12星座「偷偷喜歡你」小舉動！天蠍冰山→熔岩…網讚：準到我嚇傻

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滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲想知道對方喜不喜歡你？看看他有沒有以下的詭異舉動。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2020就快過完了，你的身邊還是空無一人嗎？天氣冷颼颼，好想找伴取暖避冬，卻不知道對方的心意。不用再愁了！占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析12星座「偷偷喜歡一個人」會出現的舉動，當你發某些人的行為詭異，和平時不同，可能就是愛情來了的跡象，網友看完驚喊準。

安德魯分析12星座「偷偷暗戀你」才會有的行為舉止：

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1.牡羊座
認識牡羊的人都知道，他們會自帶一股強大氣場，讓人感覺難以親近，相處後才會發現他好笑又沒有包袱。但當你驚覺他收起一貫的幽默風趣，變得突然很在意形象，做起事來綁手綁腳，代表現場肯定有他喜歡的人，在你面前塑造另一種樣貌。

2.金牛座
不懂得表達自我情緒的金牛，在暗戀一個人時會故意找對方麻煩、找架吵，總是默默地以自己的方式讓你注意到他，利用雞毛蒜皮的小事刷刷存在感。有趣的是，他們有時會猛盯著你卻一個字都不說，是喜歡你的表現。

3.雙子座
注重形象的雙子座不在外人面前表現憂傷情緒，當你發現他突然無法控制自己的情緒，代表他慌張了！因為在喜歡的人面前他無法維持原本的好形象，若你察覺他變得毫無秩序，就是對你心動了。

4.巨蟹座
巨蟹擁有瓊瑤小說裡的憂鬱形象，喜歡一個人時會像隻跟屁蟲，扮演護花使者角色跟前跟後以確保對方安全；另外，也可能變得相當口是心非，以測試彼此心意；如果你發現他變得很囉唆，那是對你表達的關心，以上3種都是暗戀一個人的表現。

▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲巨蟹座暗戀一個人的表現很多元。（示意圖／記者許力方攝）

5.獅子座
獅子很愛面子，喜歡一個人絕對要成功！在此之前所有不安和焦慮會如湧泉般湧現。平時做事大喇喇、霸氣外露的獅子，碰到喜歡的人會顯得更外放，為的是想藉由這些動作掩飾心中小鹿亂撞，當你感覺他突然變得很荒謬，只是想要抑制喜歡你的衝動罷了。

6.處女座
在感情中處女座不打沒把握的仗，和一個人交往前會先非常深入的了解，暗中調查。因此，當你和他聊天時，發現自己不曾分享過的往事他都知道，對你的過去瞭若指掌，代表他用心做功課，對你已經達到某程度的喜歡。

7.天秤座
總是把生活過得充實又忙碌的天秤，若突然擠出很多時間和你相處，不只是約吃飯，還會陪你聊LINE到深夜，就連完全不順路也要送你回家，講話也變得溫柔又肉麻，出現以上種種跡象，都是對你有意思。

8.天蠍座
天蠍對不熟的人態度一向高冷，不會把時間浪費在不重要的人身上，當你發現這座冰山被融化，甚至熱情如熔岩，生活中的芝麻綠豆小事情都會詢問你，內心事找你說，肯定是對你有興趣。在同一場聚會中，天蠍會將重點全放在同一個人身上，代表他煞到某人了。

▲▼戀愛,手機,情侶,聽音樂,聊天,感情,男女,兩性,交往。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲當天蠍座什麼事情都想和你一起，就是喜歡你啦。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

9.射手座
別看射手平時嘻嘻哈哈像個瘋子，碰到喜歡的人可能展現2面向，第一是若無其事，繼續保持瘋瘋癲癲的形象，擅長胡說八道的他們，會在和你開玩笑時無意間透露對你的心意，打情罵俏趁機表白。第二種則是明明跟你很熟，卻故意眼神閃避、顯得有些尷尬和羞澀，代表他暗戀你啦。

10.摩羯座
面對不熟悉的人，摩羯們只想做好份內的事，平時不太善於交際的他們，初期認識新朋友，或認為你是不重要的人，會顯得態度冷淡。當你發現他突然變得熱心無比，願意替你做任何事，甚至主動詢問要不要幫忙，三不五時會關心你餓不餓，要去哪裡走走？溫暖又熱情可能是對你有意思。

11.水瓶座
水瓶喜歡一個人很好分辨，別看他們平時古靈精怪、反應超快，當突然變得像卡到陰，說話語無倫次，甚至有靈魂被掏空的感覺，講話沒有邏輯，肯定是眼前的人讓他手足無措了。

12.雙魚座
在愛情裡不太勇敢的雙魚座，一旦喜歡上你就會變得很大膽，聊天期間會製造機會接觸你的身體，無意間碰碰你的手，或直接用眼神說話，當你望向那充滿愛意的眼神時，就能知道他的心意了。

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