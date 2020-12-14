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拆電池正、負極接觸！「戒指瞬間燙紅」讓他爆痛哀號　手指慘狀曝

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▲▼拆卸電池要充電,卻不小心讓正負電極接觸到戒子,瞬間手指烙印出一圈。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲拆電池正負極意外接觸，「戒指瞬間燙紅」讓他手秒起一圈水泡。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」分享自己的恐怖遭遇，原來他日前拆20A18650電池要充電，過程中不慎讓正、負極線接觸到戒指，戒指「啪」一聲瞬間高溫，讓他的手指當場燙出一圈水泡。驚悚照片曝光後，吸引許多網友熱烈討論，有人說「做電工，手上不能戴東西啊，類似案例太多了。」

原PO在爆怨公社表示，20A18650串連電池因為剩餘電力不足，所以他就動手要拆下來充電，「結果就這麼不小心，讓正、負極2條線接觸到戒指」、「啪一聲，戒指瞬間不知道飆到溫度幾度，手指就這樣燙出一個戒指水泡痕跡，真的有夠衰X的。」

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▲▼拆卸電池要充電,卻不小心讓正負電極接觸到戒子,瞬間手指烙印出一圈。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO表示「真正痛的時候，是戒指很燙，一時之間又拔不下來。」（圖／翻攝自爆怨公社）

照片中可以看見，原PO左手無名指原本戴戒指的位置，被硬生生燙出一圈水泡，皮膚整個膨脹起來，相當恐怖。他後來也在留言補充，「現在起水泡了，看起來很痛，但真正痛的時候，是戒指很燙，一時之間又拔不下來。」

驚悚照片曝光後，吸引許多網友熱烈討論，有人說，「趕快擦藥，注意不要細菌感染」、「不要小看6V的電壓，如果通過心臟，也是有可能掰掰的」、「抱歉，但畫面真的滿喜感的」、「工作時不要戴飾品比較安全」、「我工作手上都不戴任何金屬配件，看過太多案例了」、「我只能說，你命真大。」

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