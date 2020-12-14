18年資深女業務「私吞客戶保費」！金額破百萬　超慘下場曝光

▲陳女被依法判一年徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

記者林昱萱／新竹報導

一名有18年服務經驗的陳姓資深女業務因為需錢花用，竟然就私吞客戶60萬保費，接著還欺騙另名客戶，聲稱只要投資某專案，就可以得到高額報酬，從而自對方身上詐取54萬元。對此，新竹地院審理後，依法判陳女1年徒刑。

判決指出，陳女是某保險公司的業務員，負責招攬保險契約、收取保險費等服務保護工作，但她身為從事業務之人，卻因需錢花用，竟意圖為自己不法之所有，分別犯下兩起犯行。陳女先是邀約曾女投保某保險專案，並向對方收取保險費40萬、20萬。

不過，陳女雖有將曾女的投保資料交給公司，卻未依規定將收取之保險費繳回公司，反而變易持有為所有，將其所收得款搶侵占，共計侵占60萬元。整起事件直到曾女遲遲未收到保單，向該公司查證，才讓事件曝光。

除此之外，陳女也推薦另名許姓女子投資該專案，等到對方匯款54萬元給她後，她隨即將該款項挪為己用，整起事件直到她無法交付投資報酬給對方，才因此曝光。

對此，法官審理後依犯業務侵占罪，判處陳女6月徒刑，又犯詐欺取財罪，判她6月徒刑，合併執行應執行有期徒刑一年，如易科罰金，得以新台幣3千元折算一日。另外，未扣案之犯罪所得新台幣53萬元、19萬元均沒收，於全部或一部部不能沒收，能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。