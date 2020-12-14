重劃激發鳳山發展潛能



▲高雄第93期市地重劃區。（圖／高雄市政府提供）

地方中心／高雄報導

「高雄市第93期市地重劃區工程」竣工暨通車典禮於9月30日風光舉行，此重劃區緊鄰國定古蹟「原日本海軍鳳山無線電信所」及高雄市最大的零售市場「鳳山共同市場」，本身就相當具有獨特歷史意義，再經過市地重劃整體開發，賦予地區新的生命力，蛻變成為東高雄未來發展重心，地方繁榮指日可待。

▲高雄第93期市地重劃區施工前。（圖／高雄市政府提供）

高雄市第93期重劃區位於鳳山與大寮交界的埤頂地區，原屬國軍眷村土地，緊鄰國定古蹟「原日本海軍鳳山無線電信所」，為因應眷村拆除、解決環境問題及配合國定古蹟保存利用，經都市計畫重新檢討規劃並以市地重劃方式開發，以活化軍方閒置土地。高雄市地政局長陳冠福指出，本區透過重劃闢建六條道路，其中最重要的一條是勝利路，貫穿建國路(省道台1線)跟博愛路，再向南延伸接中山東路，直達捷運鳳山國中站，不但大大提升本區交通便利性，原先寬窄不一的勝利路，在重劃後全部拓寬為20公尺，亦大幅改善交通壅塞之情形。

▲「高雄市第93期市地重劃區工程」竣工暨通車典禮於9月30日風光舉行。（圖／高雄市政府提供）

局長陳冠福進一步指出，第93期重劃區工程最特別的是導入永續生態及海綿城市的概念，採共同管道設計、透水鋪面設計等工法，持續在兼顧地方發展及生態環境的前提下，推動土地開發業務，更榮獲2019年度城市工程品質獎金質獎的肯定。





▲高雄市副市長羅達生出席「高雄市第93期市地重劃區工程」竣工暨通車典禮。（圖／高雄市政府提供）

此重劃區總面積約15.89公頃，重劃後提供住宅區可建築用地約10.82公頃，高市府無償取得公共設施用地約5.07公頃(包含道路用地4.59公頃、公園用地0.44公頃及停車場用地0.038公頃)，此重劃區緊鄰之「原日本海軍鳳山無線電信所」，現由軍方委託高雄市政府文化局代管，為國際現存稀有的無線電信設施類型古蹟，在世界軍事發展史上具重要歷史文化意義，古蹟園區與本重劃區融合，呈現「雙圓」地貌之都市紋理，延續了文化資產價值與都市發展脈絡，高雄市政府透過市地重劃的方式為荒廢的軍事區域注入新的生命，堪稱現代都市治理之典範。

重劃完成後，高雄市最大的零售市場「鳳山共同市場」將往北遷建，提供市民更優質的採購環境，原市場坐落土地將開闢為停車場使用，讓民眾在通勤及停車上更加便利。由於本重劃區大部分都是軍方土地，產權單純，重劃後成為地形方整、大街廓之住宅用地，方便日後建商或投資者發揮規劃創意，複製鼓山美術館特區的發展經驗，開發作為優質的住宅區，未來，整個鳳山埤頂地區將一躍成為東高雄最亮眼的發展重心。

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