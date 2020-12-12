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退休警擄人撕票「3個月槍決」　5疑點共犯仍在逃！成退休學長遺憾

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲23年前一起撕票案疑點重重。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

1997年12月退休警察盧正犯下擄人撕票案，當時為了導正社會風氣，在2000年6月獲判死刑後，9月就執行槍決。負責此案件的警員呂寅樑今年將退休，但當年有5個疑點讓偵辦小組認為仍有共犯逍遙法外，成為心中一大遺憾。

根據《自由時報》報導，盧正當年尾隨要收廣告費的詹春子，假裝巧遇後稱可以載她去，後來將人綁票打電話給其夫勒贖500萬元，隔天卻已將詹女勒斃棄屍。

全案因為盧正的自白，再加上他畫下的關鍵路線圖無誤，一審至三審都判他死刑，三審後過了3個月就執行槍決，成為當年指標案件。呂寅樑透露，不僅死者家屬，當時的偵辦小組也認為盧正不只一人犯案，而且許多疑點都指向另有共犯。

首先，盧正模擬犯案時的勒痕與法醫鑑定有出入，實際勒痕不像他的勒法只有一圈。第二，盧正犯案時正逢下班尖峰時段，且被害人理應掙扎，若非有共犯，很難輕易勒斃或不被發現。第三，死者體重60多公斤，棄屍地點要走一段山路，不容易一人處理。第四，死者家的電話簿抄了2組新號碼，其中一組在與生前停車處不遠的鐵皮屋，該處出入複雜。第五，當時打勒贖電話的凶手是標準國語，和盧正口音不合。

但當年DNA技術還不成熟，監視器也不普及，案件科學證據有限，且盧正認罪後，只要一提到有無共犯就閉口不言。案發至今20多年，呂寅樑一直在想這個案子，是他心中的遺憾。

 
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