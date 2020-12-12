高中輟學淪落街頭！搖滾男孩大逆襲變CEO　身價破20億

▲Sun*的核心理念是透過旗下工程師，幫助日本新創建立可行的商業模式。（圖／翻攝自Sun Asterisk官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

逆轉人生真實上演，日本的小林泰平曾在17歲那年，因專注樂團活動輟學被趕出家門，一度淪落街頭，不過20年後的他，如今是日本科技新創Sun*（Sun Asterisk）的執行長，手上的持股價值高達7400萬美元（約新台幣21.05億）。

據《彭博》報導，小林當年為了專注樂團活動，從日本知名的早稻田實業學校輟學，這讓她的父母相當不滿，在其17歲那年將他趕出家門。此後，小林每天玩音樂，多數時間都在街頭入睡，寒冷的冬天也只能用紙箱保暖，這樣的日子他過了1年半，「冬天很冷，雖然有過像地獄般的日子，但我還是撐過那些時間了。」

談及被父母踢出家門，小林表示，當時父母不支持他從高中輟學的決定，原先他們已做好財務規劃準備讓他上大學，「他們要我離開，所以我走了，就這樣。我想要過自己喜歡的生活。」

2年後，他因受到一名音樂酒吧經理的同情，在酒吧工作了6年，但最終他還是決定該往前走了，一開始他先在網路上賣音樂賺錢，之後在就業廣告上看到一份工作。那份工作不需要任何經驗，只要進行一份測驗。

▲平井誠人（左一）小林（左三） 。（圖／翻攝自Sun Asterisk官網）

該份測驗長達6個小時，測試項目包括數學、邏輯思考以及IQ等，最後小林通過了測驗，並開始在公司工作。在公司的訓練下，小林成為一名軟體工程師，而他也因此認識了Sun*的創辦人之一平井誠人，兩人因擁有共同理念，隨後決定一同建立公司。

小林2012年搬至越南，並在當地僱用年輕工程師，2013年3月創業成員在日本成立Framgia Inc.，2019年則將公司改名為Sun*。該公司的核心理念是透過旗下工程師，幫助日本新創建立可行的商業模式。

▲Sun*公司內部 。（圖／翻攝自Sun Asterisk官網）

在經過多年發展後，Sun*如今擁有超過70位客戶，今年7月公司在東京證交所上市，上市以來到9月高點之間，Sun*的股價翻了近5倍，使其市值一度超過14億美元，不過至此以後股價跌了37%，目前市值約為9.3億美元（約264.49億台幣）。小林手上的持股價值則約為7400萬美元（約21.05億台幣）。