高中輟學淪落街頭！搖滾男孩大逆襲變CEO　身價破20億

▲Sun*的核心理念是透過旗下工程師,幫助日本新創建立可行的商業模式。(圖/翻攝自Sun Asterisk官網)

記者蔡儀潔/綜合報導

逆轉人生真實上演,日本的小林泰平曾在17歲那年,因專注樂團活動輟學被趕出家門,一度淪落街頭,不過20年後的他,如今是日本科技新創Sun*(Sun Asterisk)的執行長,手上的持股價值高達7400萬美元(約新台幣21.05億)。

據《彭博》報導,小林當年為了專注樂團活動,從日本知名的早稻田實業學校輟學,這讓她的父母相當不滿,在其17歲那年將他趕出家門。此後,小林每天玩音樂,多數時間都在街頭入睡,寒冷的冬天也只能用紙箱保暖,這樣的日子他過了1年半,「冬天很冷,雖然有過像地獄般的日子,但我還是撐過那些時間了。」

談及被父母踢出家門,小林表示,當時父母不支持他從高中輟學的決定,原先他們已做好財務規劃準備讓他上大學,「他們要我離開,所以我走了,就這樣。我想要過自己喜歡的生活。」

2年後,他因受到一名音樂酒吧經理的同情,在酒吧工作了6年,但最終他還是決定該往前走了,一開始他先在網路上賣音樂賺錢,之後在就業廣告上看到一份工作。那份工作不需要任何經驗,只要進行一份測驗。

▲平井誠人(左一)小林(左三) 。(圖/翻攝自Sun Asterisk官網)

該份測驗長達6個小時,測試項目包括數學、邏輯思考以及IQ等,最後小林通過了測驗,並開始在公司工作。在公司的訓練下,小林成為一名軟體工程師,而他也因此認識了Sun*的創辦人之一平井誠人,兩人因擁有共同理念,隨後決定一同建立公司。

小林2012年搬至越南,並在當地僱用年輕工程師,2013年3月創業成員在日本成立Framgia Inc.,2019年則將公司改名為Sun*。該公司的核心理念是透過旗下工程師,幫助日本新創建立可行的商業模式。

▲Sun*公司內部 。(圖/翻攝自Sun Asterisk官網)

在經過多年發展後,Sun*如今擁有超過70位客戶,今年7月公司在東京證交所上市,上市以來到9月高點之間,Sun*的股價翻了近5倍,使其市值一度超過14億美元,不過至此以後股價跌了37%,目前市值約為9.3億美元(約264.49億台幣)。小林手上的持股價值則約為7400萬美元(約21.05億台幣)。

