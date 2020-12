廚房傳怪聲！他隨手一拍「攝下詭異一幕」　網友拉大全傻了

▲網友隨手一拍,拍到不明物體出現在家中。(圖/翻攝自reddit)

記者黃心瑀/綜合報導

外國一名網友日前發文表示,自己某天在家中,聽到一陣詭異的噪音,於是循著聲音走到了又黑又暗、空無一人的廚房,並拍下一張照片,隨後分享到社群媒體上;當網友將圖片放大觀察時,卻都驚呆了,因為看似平凡無奇的照片在被拉大後,竟然出現一張白色、透明的臉,將所有人都嚇壞了。

根據《鏡報》報導,該名網友在社群媒體「Reddit」上發文,他說他跟其他3名室友住在一起,但事發當下家裡只有他一個人,當時聽到奇怪的敲打聲跟噪音後,他就動身前往廚房查看,但從明亮的走道望過去,卻只看到一片漆黑、空無屋人的廚房,於是他隨手拍下了一張照片,並放到網路上,卻意外引起網友熱議。

許多網友原本以為這只是一張平凡的照片,沒想到把照片放大來看之後,廚房的門邊竟然出現「一張白臉」,從門後探頭出來看發文的網友在幹嘛,這番言論引起了共鳴,更釣出其他網友表示「看了放大後的照片嚇到我了」、「這張照片令人不安」、「這張白色透明的臉在偷看…」、「如果照片是真的,那麼我想你的房子應該是鬧鬼了」。

不過也有網友認為,這只是因為照片像素不好,整個場景十分模糊,臉也不是很清晰。對此,發文網友表示,他前前後後的檢查了廚房、家中的每一個房間,真的沒有發現任何人,而且前門被鎖著,窗戶也都關起來了,不知道到底發生甚麼事;而他也將一切都跟其他室友講,隨後決定要搬出這間房子,但室友們還是選擇留下。

Man takes photo after hearing noise in kitchen and image is giving people nightmares https://t.co/wBilhBWq1n #SmartNews