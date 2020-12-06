公司旁激戰35次…人妻狂撩尪同事：妹妹要把弟弟吃掉！綠帽夫崩潰

▲黃姓男子偷吃同事好友的妻子，2人多次在公司附近摩鐵性交，次數多達35次。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／新北報導

黃姓男子與王姓夫妻皆任職於某上市電腦公司，3人互為同事，其中黃男與王男還是熟識多年的朋友。怎料，黃男2018年起卻開始背著好友，與王妻多次在公司附近的摩鐵及車上激戰，2人甚至還會趁王男出差時大膽約會。王男為此一狀告上法院，新北地院審結衡量雙方財力，判黃男須賠償30萬元。可上訴。

王男2013年4月結婚並與妻育有1子，不過2人婚姻來到第5年即觸礁，王妻2018年9月開始與老公的同事兼好友黃男曖昧，期間常在公司附近的摩鐵（包括黃男車上）發生性行為，共計多達35次。

王男2019年12月底查看老婆手機時，發現黃男竟傳訊其妻，「聽說DINO（即王男）今天飛，所以今晚一個人嗎」、「我那天內褲啥顏色」、「可以噴在妳臉上嗎？」等語，且他妻子也熱情回應，「還有小人、你是想來安慰我是不」、「你射啊，你小老弟又不是我在控制的，我無法遠端遙控它」、「妹妹說要把弟弟吃掉」等鹹濕言語，中間還傳送自己穿著短裙坐姿照片。

王男今年1月時與妻攤牌，妻子這才坦承偷吃，並表示還有多次趁王男出差時，不顧小孩在家中睡覺，至黃男家與其發生性行為。對此，王男因覺得遭背叛，好友害他婚姻失和，氣得上法院提告求償200萬元。

新北地院審理時，黃男不否認曾與王妻發生性行為，但他也當庭指控，王男在婚姻中多次與多名女子發生曖昧關係，行為根本沒有如自己所說的「謹守本分」。但法官在勘驗王男提出的LINE對話紀錄及錄音等證據後，認為黃男與王妻親密交往、性交，行為皆已逾越一般男女正常交往的分際，顯然已侵害王男配偶權，審結衡量雙方財力，判他須賠償30萬元。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版