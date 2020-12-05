請火儀式因疫情延後女童意外燒死　黃偉哲要求民政局提供協助

▲高雄市彌陀區三千宮5日上午至白河區湄洲宮參加遶境活動，於中午時發生女童喪命意外。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關白河區廟會遶境活動發生死亡意外，台南市民政局指出，高雄市彌陀區三千宮5日上午至白河區湄洲宮參加遶境活動，於中午時發生女童被燒成焦屍，起火原因目前由台南市警察局及消防局調查中，黃偉哲市長十分關心，要求民政局提供相關協助。

台南市民政局表示，高雄市彌陀區三千宮原定農曆6月要到馬沙溝海灘完成3年一科香的第3次請火儀式，但因疫情而延至12月4日晚上進行。4日晚上約11時左右到達將軍漁港南波堤處進行請火儀式，至5早上約6時在參拜李聖宮後，即整隊前往白河區的交陪境；所有參加活動成員約1600人，神轎19頂、馬匹隊伍共15隻及數十隊陣頭。

白河區公所為推動轄區寺廟優質化工作，在接獲湄洲宮申請該宮繞境活動時，於11月18日召開寺廟優質化宣導會議，會中並由民政、環保、警察、消防及區公所等單位向參與宮廟宣導遶境相關規定，要求要遵守減少鞭炮燃放，並於5日成立巡查小組監控活動，惟仍發生憾事。

黃偉哲市長在第1時間接獲意外訊息後非常關心，即刻指示民政局、警察局、消防局及區公所等有關單位了解，並要民政局給予受傷及死亡者相關協助。



民政局指出，台南市近來廟會活動，主辦寺廟均積極配合台市推動優質廟會政策，減少燃放鞭炮及降低噪音。但常因少數外縣市參香之宮廟及私人神壇，未能遵守優質廟會政策，造成違規事件，對台南市民生活環境造成嚴重影響。民政局呼籲其他縣市友宮陣頭，來到台南市進香要遵守本市規定，共同提升市府優質廟會政策。民政局也將持續輔導各區公所加強宣導，以避免意外再度發生。

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