高仿「綠水鬼」源頭曝光！當鋪遭詐50萬買假錶　假發票竟能客製化

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名錶販近日收購新款「綠水鬼」，花了50多萬卻收到仿冒品，無奈報警處理。媒體追查發現，假錶是從一個臉書精品粉專流出，不僅分享如何仿冒鐘錶，還強調保卡、機芯序號、發票都能客製化。如今案件登上新聞版面，直播主還轉貼《ETtoday新聞雲》報導，呼籲客人別再把錶拿去當鋪，讓業者看完直呼太囂張。

高雄市當鋪商業同業公會3日上午召開會員大會，發了一份公文引起當鋪、錶販熱議。內容提到，台中一名錶販收購勞力士2020年最新版本綠水鬼，遭騙50多萬元，「假的新款綠水鬼，有發票，請會員小心收當！」

根據《東森新聞》報導，知名臉書粉專直播賣綠水鬼，仔細一看，影片中的發票竟與受騙錶販收到的發票如出一轍。直播主強調，整組包含保卡、發票、銷貨明細單及中英文說明書，售價2萬5800元，如果有需要，還能客製化修改發票號碼、保卡。

誇張的是，直播主不僅在影片中坦承，這些「假水鬼」是自己到北部鐘錶店買錶仿造。案件曝光後，還轉貼《ETtoday新聞雲》報導提醒消費者，「當鋪公會已通知，請有在我們台購買的客戶不要再拿錶去當鋪了！」

據悉，新款綠水鬼全新設計41mm尺寸大錶身、陶瓷綠框黑錶面，市面上數量稀少，有錢不一定買得到，所以從定價31.7萬炒作到60萬元不等。這次裱販看到台北101開出來的發票，還有勞力士保卡，未進一步開蓋檢驗就收當， 因此受騙。

高雄市當鋪公會表示，這種高單價手錶仿冒品不少，但辨別真假其實很簡單，拆機芯就知道，所以多數業者都會開蓋檢查，還會要求民眾影印身分證或蓋指紋備查。

另外，若是水鬼系列真品，賣家通常會出具電子發票證明聯、全英文的正版綠色保卡，而且保卡上的序號也會和錶內一致；反觀假的水鬼錶多半只有信用卡的簽帳單，以及簡體字的粗糙保證書。

公會理事長浦志昌提醒，勞力士正品內必定有紅色齒輪、藍游絲，也有機芯號碼，雖說仿冒品可能也有，但可能是電鍍上去的，所以做工較為粗糙，若民眾要買二手高單價錶，還是找有店面、信譽良好的商家比較有保障。