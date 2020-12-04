2021恐更糟！　命理師「神預言」第4波疫情：一發不可收拾





▲全球新冠肺炎疫情第4波再起。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

2020年對許多人來說都是沉重的一年，紛紛都在期盼新的一年會帶來不一樣的新氣象。不過2020年初就曾經預言過今年11月後，會出現比之前更嚴峻疫情的命理專家林海陽，則很不看好即將到來的2021年，更直言明年恐怕「還會更糟糕」。

根據《中時新聞網》報導，林海陽表示，2021年是辛丑年，她在2020年初就已經預言，從11月5號以後全球會再有第4波的疫情，而且一發不可收拾，並且看起來十分難以緩解；即使現在已經有多國疫苗問世，但很多人不願意當白老鼠，也沒辦法解決再度於全球大爆發的疫情，若是想要透過疫苗控制疫情，還需要等待上一段時日。

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林海陽說，現在英國、法國、俄羅斯等國，又開始準備封城，這樣的情況造成所有的東西都處於不能動的狀態，經濟層面更是會受到影響，變得更不好；而倒回來想，這次的疫情就是大家在「拚復工」的時候再度爆發，染疫人數也一定會增加，死亡人數也會變多。

台灣的經濟真的那麼好嗎？林海陽表示，除了像是台積電類型的工作有不錯的表現，但有很多行業根本無法在經濟體系內存活，尤其是攤家、店家，多處知名夜市現在猶如空城，小本生意的攤販沒辦法負荷虧損，只能收攤，由此可知基礎民生問題非常的嚴重。

林海陽說，120年前的六十甲子年爆發人類瘟疫，死亡率超過百分之五十，雖然這次的瘟疫全球都在努力防疫，但還會有多少人死亡仍不知道；但從整個世界的局勢來看，是非常慘烈的；她也提醒，2021還是要小心、謹慎，以預防隨時會出現的衝擊。