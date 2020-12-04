UberEats叫4杯飲料！他連杯架一起拿　1天後警察上門「挨告侵占」

▲UberEats外送服務。示意圖，與新聞人物無關。（圖／路透）

記者黃君瀚／綜合報導

一位大樓住戶2日晚間透過UberEats下單4杯飲料，基於環保便未加購塑膠袋，當外送員抵達時，順手接過飲料和固定用的海綿杯架。事隔1日，忽然有警察到大樓調閱監視器，他才得知莫名就挨告「侵占罪」。

網友knip（阿海）3日晚間在PTT發文，提到住在有管理員的大樓，2日晚間9點在UberEats下單，訂購天仁茗茶4杯飲料。由於店家不附塑膠袋，他也沒額外加購，所以外送員送餐時，4杯飲料放進挖了4個洞、置杯用的黑色海綿中，「沒有說要還他，於是我整組拿上樓。」

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3日晚間8點，有警察到這棟大樓調閱監視器，追問之下才知道原來是外送員報案，「並且要對我提告侵占那塊海綿」！他當下只覺得不可思議，印象中警方提到了幾個不太專業的關鍵字，如「法院」、「對方已經告了」、「你們可能要和解」等語。

▲因為這一塊海綿杯架挨告侵占。（圖／網友knip提供）

阿海說，完成後的訂單在UberEats系統上只看得到外送員名字，沒有附電話和其他聯絡方式，他只能用線上客服系統回報，不過既然對方已經報警，勢必需要為這件事去警局做筆錄，「我是不懂外送員為什麼不透過UberEats系統聯絡我，或用客服管道要我歸還，而是選擇報警？」

發文後半小時，阿海補充說在個人電子信箱中找到一封Uber信件，寄送時間是3日下午4點，不過被系統歸在推銷分類。信中提到，經合作夥伴回報，2日晚間配送的訂單遺落了「杯架」於配送地點，同時附上外送員的聯絡電話，方便顧客直接聯繫轉交遺失物。

▲Uber寄來的客服信，4個小時後警察就上門。（圖／網友knip提供）

「現在都已經有警察來找了，打給這個人應該沒用了。」由於是第一次遇到這樣的狀況，阿海情緒相當焦慮，只想到上網求助，「除了等待警察通知我去做筆錄之外，還怎如何自保？這件事情的後續情況可能會是如何？我該請個律師嗎？天啊！」

文章貼出後，網友多要他不用太擔心官司，「通常不會起訴啦」、「舉證責任在提告的那一方」、「直接跟UberEats客訴」、「不用和解，不會起訴，但需要跑一趟」、「而且你沒有主觀犯意」、「誰拿到這個會想說要還」。