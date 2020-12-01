陳吉仲：全世界沒一個國家在法令上訂定要標示萊克多巴胺

▲陳吉仲強調，全世界沒有一個國家是在標萊克多巴胺。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（1日）在摩斯漢堡創始店舉辦「台灣豬證明標章張貼」記者會，農委會主委陳吉仲又被問，明年一月萊豬開放標產地不標萊劑，他回應「全世界沒有一個國家是在標萊克多巴胺，全部都以標示產地來源國為主。」

網路翻出8年前就用美牛，陳吉仲被問是否覺得帶風向表示，只是呈現事實，2012年開放萊牛，到現在數量從1.6萬公噸，成長到6.4萬公噸，每年每人消費3公斤，美牛大部分在美國是有使用萊克多巴胺，面對這議題，還是要回到專業，只要是在安全容許量進口，不管豬或牛絕對安全，但農委會還是要鼓勵大家使用國產豬。

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媒體關心未來美豬進口後，是否除標產地，也可標萊劑，分頭進行讓市場做選擇？陳吉仲說，政府最重要的是把每個產品資訊公開透明，且符合遊戲規則，「全世界沒有一個國家是在標萊克多巴胺，全部都以標示產地來源國為主。」

陳吉仲接著強調，必須說明只有13個國家的豬肉跟豬肉製品可以進口到台灣， 有9個國家，包括歐盟是不用萊克多巴胺，有使用藥劑的4個國家，只有美國才有萊克多巴胺，這資訊都已經清楚讓消費者透過產地來源國的標示，評判到底要消費哪一國豬肉。

另外，消基會提到，2015年美國境內農業部門肉品可標萊克多巴胺，他仍強調，「全世界沒有一個國家在法令上有訂定要標示萊克多巴胺」，自願標示的是屬於「市場機制」。