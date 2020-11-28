科大迎新「四女爽圍一男」！　5人真實身分曝光

▲彰化建國科技大學迎新舞會的熱舞影片引起討論。（圖／翻攝自PTT，下同）

圖、文／CTWANT

彰化建國科技大學近日舉辦迎新舞會，從網友分享的影片可見，一名男學生在舞會表演時坐在椅子上，隨後有4名穿著相當火辣的女子圍著他熱舞，雖然令不少人都覺得好羨慕，但也被人質疑「有點玩過頭」，認為這種事情不該發生在校園內；對此，校方也證實有發生這件事，同時也曝光影片裡5人的真實身分。

一名網友在「PTT」發文，表示自己在網路上看到一段影片，疑似建X科技大學在辦類似舞會的活動，「但只見一名男學生坐在椅子上，四個只穿內衣褲的妹子圍繞在旁邊，不過這場地是學校吧？真當作夜店在玩了嗎？」

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據《聯合新聞網》報導，建國科技大學昨（27日）證實，這是當天晚上進修部學生會所舉辦的迎新活動，同時稱進修部學生較為社會化，因此才會有這樣的表演，校方也強調，4名女舞者跟坐在椅子上的男子都是表演團體的成員，並非學校學生。

校方還提到，這個表演團體過往曾受邀來學校演出，但沒有類似脫序行為，至於當時「四女爽圍一男」的表演，校方表示當時師生都不知情，事後將深入調查，往後也不會有類似行為發生。

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