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陸商務部：2021年要穩定和擴大汽車消費

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▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

▲大陸近年推動消費升級，明年聚焦汽車、家電與進口商品消費。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸商務部26日召開「消費升級行動計劃」推進會，強調2021年要穩定和擴大汽車消費，提振家電家具消費，擴大進口商品消費，促進餐飲消費，創新開展消費促進活動。

會議指出，商務部高度重視消費對經濟發展的基礎性作用，統籌推進疫情防控和消費促進工作，今年各級商務主管部門全力做好防疫保供，加快提升城市消費，努力擴大農村消費，穩定擴大商品消費，著力提振服務消費，創新開展促消費活動，「消費升級行動計劃紮實推進，消費市場呈現持續回升、穩步復甦態勢，為推動高質量發展、促進形成強大國內市場、保障和改善民生提供了有力支撐。」

▲▼山東威海新能源車製造工廠。（圖／CFP）

會議提到，2021年是「十四五」規劃開局之年，各地商務主管部門促消費工作要重點把握好堅持系統謀劃、整體推進，堅持市場有效、政府有為，堅持供給引領、需求牽引，堅持橫向協作、縱向聯動的原則，順勢而為，乘勢而上，努力開創消費促進工作新局面。

會議也提出3點要求，一是要促進城市和鄉村消費擴容提質。培育國際消費中心城市，高質量推進步行街改造提升，優化便民消費載體，提升電商進農村。

二是要加速商品和服務消費潛力釋放。穩定和擴大汽車消費，提振家電家具消費，擴大進口商品消費，促進餐飲消費，創新開展消費促進活動。

三是推動傳統和新型消費創新融合。提升傳統消費，培育新型消費。四是營造安全和放心消費良好環境。抓疫情防控，抓安全生產，抓秩序優化，抓市場保供，維護市場平穩運行。

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