國際創新發明賽！美俄中日韓11國角逐...吳鳳科大防走失裝置奪銀

▲機械工程系蕭明章副教授作品名稱Ant-lost device(防走失裝置)，榮獲銀牌獎殊榮。(右一) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科大機械工程系榮獲2020年第11屆IIIC國際創新發明競賽榮獲銀牌獎，機械工程系蕭明章副教授作品名稱Ant-lost device(防走失裝置)，榮獲銀牌獎殊榮。此次競賽共有來自海內外11個國家（中華民國(台灣)、日本、中國、香港、韓國、印尼、馬來西亞、泰國、美國、俄羅斯、羅馬尼亞、摩洛哥等國參與，總參賽件數為437件。同時，接獲中國機械工程師協會所頒贈機械人才認證優等獎，這也是對吳鳳機械系在推動機械專業人才的努力與肯定。

吳鳳科大屬技職體系，以培養學生具備專業技能為目標，學校鼓勵師生多參與研究創作及發明，透過比賽激發師生的創意，將創新創意應用融入於日常生活中，相信透過這次國際發明展獲獎的肯定，必能激發吳鳳科大機械系師生為創意發明投注更多的心力，再次揚威國際，讓世界看見台灣。

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▲吳鳳科大機械工程系蕭明章副教授榮獲2020年第11屆IIIC國際創新發明競賽榮獲銀牌獎(左三) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

校長蔡宏榮表示，學校推動三創(創新創意創業)教育有成，在全體師生努力下，創立多項技職特色並贏得諸多競賽榮譽；後續亦將持續深化產學合作商品開發，培育青年學子札實的專業實務能力。