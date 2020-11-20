快訊／涉違法放貸建商53億「3億插股」…永豐金前董座何壽川判決出爐

▲永豐金前董座何壽川，涉嫌違法放貸三寶建設53億，甚至將部分貸款當作投資股款。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

永豐金控前董座何壽川等人，涉嫌自2009年10月起藉海外關係公司，違法放貸給三寶集團董座李俊傑53億元，供其投資大陸上海「1788大樓」。檢方依《特別背信罪》起訴，並認為何壽川毫無悔意，建請法院重判12年徒刑；北院經3年審理，於20日依特別背信罪判何壽川有期徒刑8年6月，全案仍可上訴。

起訴指出，上海「1788大樓」本由三寶集團、頂新集團，以及美林證券為主要股東，後來美林想釋出股權，三寶集團董座李俊傑想收但資金不夠，便找上何壽川幫忙，何壽川便從永豐海外關係子公司，調了6000萬美金貸給林俊傑，並將其中1200萬美金（台幣3億多元），作為投資「1788大樓」的股款。

檢方認為，何壽川操弄上市、上櫃公司資金，陸續違法、無保放貸給李俊傑高達53億元，甚至私下協議入股及分潤，若投資成功，利潤全收進自己口袋，失敗的話，風險則由全體股東承擔，嚴重破壞金融秩序，尤其何壽川不僅否認犯罪，還在羈押期間違法透過律師傳遞文件，建請法院從重量處12年徒刑、併科3.6億元罰金。

永豐金控於9月間重申，旗下子公司與三寶建設的融資，已於2017年全數收回本金及利息，其中永豐金租賃2009至2017年間，獲利超過20億台幣，收益歸所有股東共享，且借貸當時，都有評估「1788大樓」價值、及借貸公司還款能力，已充分控管風險，相信相關同仁的清白。

生火了！連我媽都用到發光