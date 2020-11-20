《料理之王》走入社區上菜送暖！阿嬤試菜順便挑女婿：兩個都要

記者林育綾／台北報導

台灣首創大型實境料理選秀節目《料理之王》10月底開播以來，不僅在網路開出紅盤，收視率也屢創新高，今（20）日也特別在感恩節前夕走入社區，與《聲林之王》歌手一起「獻聲上菜」，6位選手特別為了長輩們準備豐盛餐點，其中阿嬤在試菜時，還當場誇起暖男廚師游星淵、施捷夫，直說很適合當女婿「兩個都可以！」

▲《料理之王》6位選手帶來拿手料理，走入社區獻菜送暖。（圖／記者湯興漢攝）

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▲東森集團在感恩節前夕到社區送愛，準備豐盛的午餐與長輩們一同共餐。（圖／記者湯興漢攝）

東森集團做公益向來不落人後，除了長年關懷原住民部落贊助「愛的早餐」，這次更首度走入社區，由東森新媒體、東森全球新連鎖、東森慈善基金會、量子娛樂一起到台北市文山區興得里舉辦「社區送愛」活動，準備豐盛的午餐與長輩們一同共餐，祝福長輩們感恩節快樂，讓因疫情曾中斷的共餐，重新熱絡起來。

▲活動也邀請《聲林之王》超人氣歌手鄭可強、劉學甫，對現場里民們深情演唱。（圖／記者湯興漢攝）

活動除了邀請《聲林之王》超人氣歌手鄭可強、劉學甫，對現場里民們深情演唱，還有6位《料理之王》選手也各自端出拿手好菜，主辦單位特別安排了「試吃橋段」，由里長和做菜資歷超過30、40年的「阿嬤師」品嚐料理。

▲▼「香料女王」黃晶晶、「祕魯太太」鄧惠文都帶來拿手的異國料理，分別邀請興得里黃細福里長、美女議員耿葳試吃。（圖／記者湯興漢攝）

其中「香料女王」黃晶晶、「祕魯太太」鄧惠文都帶來拿手的異國料理，分別邀請興得里黃細福里長、美女議員耿葳試吃，讓耿葳十分驚豔，而兩位選手也成了現場婆婆媽媽們眼中的「好媳婦」。「厭世小編」陳姿靜也相當貼心，考量到老人家牙口不好、咬食不易，特別帶來「芋頭地瓜水晶糕」，製作得特別軟嫩。

▲「厭世小編」陳姿靜（左）考量到老人家牙口不好、咬食不易，特別帶來「芋頭地瓜水晶糕」；東森新媒體副董事長馬詠睿（右）試吃時大為讚賞。（圖／記者湯興漢攝）

「暖男廚師」游星淵則端出「感恩節特製馬鈴薯泥」，以千層的概念祝福社區長輩，無論親情、友情、愛情都能長長久久。「台菜廚神阿發師之子」施捷夫則秀出感恩節應景餐點「大火雞」，他透露這花了3天時間準備製作，現場社區阿姨一試馬上驚呼「好嫩喔！（我）這不是做效果喔！」兩位選手也被現場阿嬤看中說「適合當女婿」，還說「兩個都可以！」

▲社區阿嬤試吃「暖男廚師」游星淵端出的「感恩節特製馬鈴薯泥」，直說「適合當女婿」。（圖／記者湯興漢攝）

▲「台菜廚神阿發師之子」施捷夫（右1）端出火雞，現場社區阿姨一試馬上驚呼「好嫩喔！」（圖／記者湯興漢攝）

最後「甜點女神」楊詠帆端出親手製作的感恩節蛋糕，她以從小到大記憶「水果布丁」為主，除了用古早味讓社區長輩們懷念好滋味，也特別以現代感裝飾呈現，將感恩的心意與祝福都妝點在蛋糕上。

▲「甜點女神」楊詠帆（左1）端出親手製作的感恩節蛋糕，古早味的水果布丁風味，以現代感裝飾呈現。（圖／記者湯興漢攝）

此次活動為東森集團與台北市文山區興得里聯合主辦，由東森新媒體副董事長馬詠睿、東森全球新連鎖執行長郭恆志、東森慈善基金會副執行長關杰玲，帶領《聲林之王》歌手和《料理之王》選手一起「獻聲上菜」、陪伴長輩們同樂，現場也邀請台北市議員耿葳、台北市文山區興得里里長黃細福、台北市文山區景福社區發展協會總幹事曾瑞城等人共襄盛舉，一起為社區民眾和長輩們獻上祝福，祈求平安健康，感恩惜福。

▲東森集團感恩節前夕社區送愛，來到文山區興得里為長者「獻聲上菜」。邀請《聲林之王》歌手劉學甫、鄭可強為長者獻唱，料理之王6位選手則帶來拿手料理。（圖／記者湯興漢攝）

東森新媒體副董事長馬詠睿表示，東森集團向來熱衷公益，在感恩節前夕，希望能夠以歌聲、料理來關懷社區老人家。東森集團長年關懷原住民部落，贊助「愛的早餐」，總裁王令麟更是一馬當先，不落人後，時常呼籲全集團要善盡企業社會責任，間接促成今天感恩節「社區送愛」活動。

▲東森新媒體副董事長馬詠睿提到，《料理之王》是非常適合闔家觀賞的節目，用手機就能觀看。（圖／記者湯興漢攝）



馬詠睿也說，《料理之王》是台灣首創的大型實境料理選秀節目，以網路為主要的播出平台，他觀察許多長輩都已經習慣在手機上觀看影音節目，《料理之王》是非常適合闔家觀賞的節目，歡迎大家可在每週五晚間9點於ETtoday全平台收看，也可於每週六晚間6點在JET綜合台收看。

東森全球新連鎖執行長郭恆志也特別準備保健產品，在現場舉辦有獎徵答活動，其中明星商品「東森活泉精華膠囊」更是可以讓長輩們活力滿溢，維持身心健康。

▲美女議員耿葳（左）特別感謝東森集團到社區送暖。（圖／記者湯興漢攝）

而興得里里長黃細福表示，里民們很幸福，今天有表演看、有料理吃，更難得的是有人一起來共餐同樂。他非常樂見有企業願意投入社區關懷，尤其老人家非常需要社會大眾的關心，對於今天的表演節目和料理非常滿意，社區民眾也直呼之後「還要再辦啦！」

此外「#料理之王challenge」活動開跑！只要上傳自己的料理，PO上臉書設為公開貼文，並標記 #料理之王challenge，到 料理之王社團 ，還有機會抽鍋寶料理之王聯名不沾鍋6件組，限量版鍋具等你帶回家。

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