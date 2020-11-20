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《料理之王》走入社區上菜送暖！阿嬤試菜順便挑女婿：兩個都要

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記者林育綾／台北報導

台灣首創大型實境料理選秀節目《料理之王》10月底開播以來，不僅在網路開出紅盤，收視率也屢創新高，今（20）日也特別在感恩節前夕走入社區，與《聲林之王》歌手一起「獻聲上菜」，6位選手特別為了長輩們準備豐盛餐點，其中阿嬤在試菜時，還當場誇起暖男廚師游星淵、施捷夫，直說很適合當女婿「兩個都可以！」

▲▼東森集團感恩節前夕社區送愛獻聲上菜來到文山區興得里為長者送餐。聲林之王歌手劉學甫鄭可強為長者獻唱，料理之王參賽選手則帶來拿手料理給長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲《料理之王》6位選手帶來拿手料理，走入社區獻菜送暖。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼東森集團感恩節前夕社區送愛獻聲上菜來到文山區興得里為長者送餐。聲林之王歌手劉學甫鄭可強為長者獻唱，料理之王參賽選手則帶來拿手料理給長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森集團在感恩節前夕到社區送愛，準備豐盛的午餐與長輩們一同共餐。（圖／記者湯興漢攝）

東森集團做公益向來不落人後，除了長年關懷原住民部落贊助「愛的早餐」，這次更首度走入社區，由東森新媒體、東森全球新連鎖、東森慈善基金會、量子娛樂一起到台北市文山區興得里舉辦「社區送愛」活動，準備豐盛的午餐與長輩們一同共餐，祝福長輩們感恩節快樂，讓因疫情曾中斷的共餐，重新熱絡起來。

▲▼東森集團感恩節前夕社區送愛獻聲上菜來到文山區興得里為長者送餐。聲林之王歌手劉學甫鄭可強為長者獻唱，料理之王參賽選手則帶來拿手料理給長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲活動也邀請《聲林之王》超人氣歌手鄭可強、劉學甫，對現場里民們深情演唱。（圖／記者湯興漢攝）

活動除了邀請《聲林之王》超人氣歌手鄭可強、劉學甫，對現場里民們深情演唱，還有6位《料理之王》選手也各自端出拿手好菜，主辦單位特別安排了「試吃橋段」，由里長和做菜資歷超過30、40年的「阿嬤師」品嚐料理。

▲▼東森集團感恩節前夕社區送愛獻聲上菜來到文山區興得里為長者送餐。聲林之王歌手劉學甫鄭可強為長者獻唱，料理之王參賽選手則帶來拿手料理給長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「香料女王」黃晶晶、「祕魯太太」鄧惠文都帶來拿手的異國料理，分別邀請興得里黃細福里長、美女議員耿葳試吃。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森集團感恩節前夕社區送愛獻聲上菜來到文山區興得里為長者送餐。聲林之王歌手劉學甫鄭可強為長者獻唱，料理之王參賽選手則帶來拿手料理給長者。（圖／記者湯興漢攝）

其中「香料女王」黃晶晶、「祕魯太太」鄧惠文都帶來拿手的異國料理，分別邀請興得里黃細福里長、美女議員耿葳試吃，讓耿葳十分驚豔，而兩位選手也成了現場婆婆媽媽們眼中的「好媳婦」。「厭世小編」陳姿靜也相當貼心，考量到老人家牙口不好、咬食不易，特別帶來「芋頭地瓜水晶糕」，製作得特別軟嫩。

▲▼東森集團感恩節前夕社區送愛獻聲上菜來到文山區興得里為長者送餐。聲林之王歌手劉學甫鄭可強為長者獻唱，料理之王參賽選手則帶來拿手料理給長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲「厭世小編」陳姿靜（左）考量到老人家牙口不好、咬食不易，特別帶來「芋頭地瓜水晶糕」；東森新媒體副董事長馬詠睿（右）試吃時大為讚賞。（圖／記者湯興漢攝）

「暖男廚師」游星淵則端出「感恩節特製馬鈴薯泥」，以千層的概念祝福社區長輩，無論親情、友情、愛情都能長長久久。「台菜廚神阿發師之子」施捷夫則秀出感恩節應景餐點「大火雞」，他透露這花了3天時間準備製作，現場社區阿姨一試馬上驚呼「好嫩喔！（我）這不是做效果喔！」兩位選手也被現場阿嬤看中說「適合當女婿」，還說「兩個都可以！」

▲▼東森集團感恩節前夕社區送愛獻聲上菜來到文山區興得里為長者送餐。聲林之王歌手劉學甫鄭可強為長者獻唱，料理之王參賽選手則帶來拿手料理給長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲社區阿嬤試吃「暖男廚師」游星淵端出的「感恩節特製馬鈴薯泥」，直說「適合當女婿」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森集團感恩節前夕社區送愛獻聲上菜來到文山區興得里為長者送餐。聲林之王歌手劉學甫鄭可強為長者獻唱，料理之王參賽選手則帶來拿手料理給長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲「台菜廚神阿發師之子」施捷夫（右1）端出火雞，現場社區阿姨一試馬上驚呼「好嫩喔！」（圖／記者湯興漢攝）

最後「甜點女神」楊詠帆端出親手製作的感恩節蛋糕，她以從小到大記憶「水果布丁」為主，除了用古早味讓社區長輩們懷念好滋味，也特別以現代感裝飾呈現，將感恩的心意與祝福都妝點在蛋糕上。

▲▼東森集團感恩節前夕社區送愛獻聲上菜來到文山區興得里為長者送餐。聲林之王歌手劉學甫鄭可強為長者獻唱，料理之王參賽選手則帶來拿手料理給長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲「甜點女神」楊詠帆（左1）端出親手製作的感恩節蛋糕，古早味的水果布丁風味，以現代感裝飾呈現。（圖／記者湯興漢攝）

此次活動為東森集團與台北市文山區興得里聯合主辦，由東森新媒體副董事長馬詠睿、東森全球新連鎖執行長郭恆志、東森慈善基金會副執行長關杰玲，帶領《聲林之王》歌手和《料理之王》選手一起「獻聲上菜」、陪伴長輩們同樂，現場也邀請台北市議員耿葳、台北市文山區興得里里長黃細福、台北市文山區景福社區發展協會總幹事曾瑞城等人共襄盛舉，一起為社區民眾和長輩們獻上祝福，祈求平安健康，感恩惜福。

▲▼東森集團感恩節前夕社區送愛獻聲上菜來到文山區興得里為長者送餐。聲林之王歌手劉學甫鄭可強為長者獻唱，料理之王參賽選手則帶來拿手料理給長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森集團感恩節前夕社區送愛，來到文山區興得里為長者「獻聲上菜」。邀請《聲林之王》歌手劉學甫、鄭可強為長者獻唱，料理之王6位選手則帶來拿手料理。（圖／記者湯興漢攝）

東森新媒體副董事長馬詠睿表示，東森集團向來熱衷公益，在感恩節前夕，希望能夠以歌聲、料理來關懷社區老人家。東森集團長年關懷原住民部落，贊助「愛的早餐」，總裁王令麟更是一馬當先，不落人後，時常呼籲全集團要善盡企業社會責任，間接促成今天感恩節「社區送愛」活動。

▲▼東森集團感恩節前夕社區送愛獻聲上菜來到文山區興得里為長者送餐。聲林之王歌手劉學甫鄭可強為長者獻唱，料理之王參賽選手則帶來拿手料理給長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森新媒體副董事長馬詠睿提到，《料理之王》是非常適合闔家觀賞的節目，用手機就能觀看。（圖／記者湯興漢攝）

馬詠睿也說，《料理之王》是台灣首創的大型實境料理選秀節目，以網路為主要的播出平台，他觀察許多長輩都已經習慣在手機上觀看影音節目，《料理之王》是非常適合闔家觀賞的節目，歡迎大家可在每週五晚間9點於ETtoday全平台收看，也可於每週六晚間6點在JET綜合台收看。

東森全球新連鎖執行長郭恆志也特別準備保健產品，在現場舉辦有獎徵答活動，其中明星商品「東森活泉精華膠囊」更是可以讓長輩們活力滿溢，維持身心健康。

▲▼東森集團感恩節前夕社區送愛獻聲上菜來到文山區興得里為長者送餐。聲林之王歌手劉學甫鄭可強為長者獻唱，料理之王參賽選手則帶來拿手料理給長者。（圖／記者湯興漢攝）

▲美女議員耿葳（左）特別感謝東森集團到社區送暖。（圖／記者湯興漢攝）

而興得里里長黃細福表示，里民們很幸福，今天有表演看、有料理吃，更難得的是有人一起來共餐同樂。他非常樂見有企業願意投入社區關懷，尤其老人家非常需要社會大眾的關心，對於今天的表演節目和料理非常滿意，社區民眾也直呼之後「還要再辦啦！」

此外「#料理之王challenge」活動開跑！只要上傳自己的料理，PO上臉書設為公開貼文，並標記 #料理之王challenge，到料理之王社團，還有機會抽鍋寶料理之王聯名不沾鍋6件組，限量版鍋具等你帶回家。

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