蔡沐霖籲朝野：不要刁難空軍預算　讓戰機壽期管理更提升

▲民進黨青年部主任蔡沐霖。（圖／蔡沐霖臉書）



記者陶本和／台北報導

共軍近年擾台次數大增，造成空軍因應對應兵力增加，相關戰機維護與修製預算將從109年度的102億，提升到110年度的159億元。民進黨青年部主任蔡沐霖19日表示，在政府提出實際作為提高空軍相關預算的時候，朝野立委一定要團結一致，一定要儘快通過相關預算！

蔡沐霖稍早以「請國民黨體恤國軍，不要刁難空軍預算」為題，在臉書上表示，中軍今年派遣共機擾台次數大增，空軍司令部為因應對應兵力增加，空軍相關戰機維護與修製預算將從109年度的102億元，提升到110年度的159億元。

蔡沐霖表示，增加的預算將作為飛機零件與裝備作性能上改進或小型構改工程之用，期盼讓戰機壽期管理更提升，「不再發生不幸事件」。

蔡沐霖認為，國家安全不分黨派，共機步步進逼的軍事威脅更影響到每一個人的日常生活，空軍戰力充實絕對是維護台灣安全的必要之務。他強調，在政府提出實際作為提高空軍相關預算的時候，朝野立委一定要團結一致，一定要儘快通過相關預算！

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