女粉「幫鍾明軒報復」盜攝《鬼滅之刃》結局　木棉花被洗版

記者黃翊婷／綜合報導

網紅鍾明軒日前拍片抨擊《鬼滅之刃劇場版：無限列車》代理商惹議，沒想到事情尚未平息，就有一名自稱來自台北的女粉絲要替他討公道，甚至自曝看電影的時候錄下結局，還描述一段劇情並公開影片「報復」。其他網友看到PO文立即轉貼連結到代理商木棉花的臉書粉絲專頁，並狂刷留言希望引起小編注意，「假帳號盜錄，傻眼。」

▲女粉絲直接PO出結局的盜錄影片（左側，經覆蓋處理）。（圖／翻攝自當事人Instagram）

鍾明軒先前在YouTube上傳影片，踢爆代理商木棉花高層以政治立場為由，將他原先受邀的配音角色直接換人。消息曝光後掀起網友正反意見熱議，木棉花官方Instagram也在7日晚間開直播，小編坦言內部接洽流程確實有疏失，給了鍾明軒期待卻又讓對方受傷，為此感到很抱歉，內部也會再檢討，但選用配音人員時考慮的因素很多，沒有政治考量，也絕對不是反同立場，事實上公司還代理了3部BL動畫，「我們對於任何族群都是很包容的。」

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就在風波看似即將平息的時候，9日突然有一名自稱來自台北的女粉絲在Instagram發表文章，聲稱看電影時順便錄下結局要讓大家知道，算是報復木棉花「欺負我最可愛的鍾明軒」，文末甚至還詳細描述結局內容，「真的是好奇怪的卡通，還不如期待之後的小魔女DoReMi呢。」

▲《鬼滅之刃》劇場版上映一天，就有一名台北女大生因為偷錄被抓。（圖／翻攝MUSE木棉花臉書，下同）

PO文一出隨即再度引起熱議，網友們紛紛截圖並轉貼到木棉花的臉書粉絲專頁，狂刷留言希望引起小編注意，力挺業者硬起來提告，「真誇張，要讓她到警察局」、「又有人盜錄了」、「假帳號盜錄，傻眼」。還有眼尖網友認出，該帳號似乎不是第一次發表爭議言論，「盜錄的可能是我上次截圖的那個假帳號，一樣的人可能性很高」。

不過，截至出稿前《ETtoday新聞雲》仍未獲得木棉花方面的回應，目前尚不知道業者會如何處理此事。

▼網友截圖PO文，灌爆木棉花臉書支持業者「硬起來」處理。