加班男天天喝奶茶！3個月後卻「暴瘦10公斤」　抽血一看驚呆

▲手搖飲料是不少上班族的最愛。（示意圖／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

天天喝奶茶還能瘦！此事發生在廣東省廣州市，從事電腦業的阿強（化名）每天喝奶茶和可樂，卻從不運動，3個月來竟暴瘦近10公斤。不過阿強的視線開始變得模糊，送醫後才知道自己血液裡，有一半是「油脂」類液體。

▲阿強的抽血樣板。（圖／信息時報）

據《信息時報》報導，阿強從事電腦行業，熬夜加班是常事，晚上也經常會吃宵夜，每天都喝奶茶和可樂，但近來他卻突然消瘦，更感覺口乾、多飲、多尿，容易飢餓，不過他一直沒當一回事，直到近期開始看不清東西，才意識到自己可能生病了。

入院檢查發現，阿強早已多病纏身，不僅早有3年痛風，還得了高血糖、高血脂、高尿酸血症、糖尿病酮症酸中毒、重度脂肪肝等，屬於有多個代謝問題的代謝綜合征。最讓阿強和家人驚訝不已的是，從他身體抽出來的一管血裡，有一半都是「油脂」一樣的液體。

廣醫三院內分泌科主任醫師張瑩表示，「三多一少」即多飲、多尿、多食、消瘦，是明顯的高糖毒性和酮症酸中毒的表現，糖尿病酮症酸中毒（DKA）臨床上以高血糖、高血酮和代謝性酸中毒為主要表現，這也是阿強目前最迫切需處理的病情。

▲動態血糖監測報告。（圖／信息時報）

阿強入院後，醫生馬上對其進行胰島素泵持續皮下胰島素注射治療，並予積極補液糾正水電解質紊亂及酸堿失衡，同時予連續動態血糖監測。住院期間完善相關檢查後，小強確診為2型糖尿病，所幸經過一輪積極治療之後，狀況已得到明顯改善。

阿強出院後戒掉了宵夜、高糖飲料，從晝夜顛倒變成了早睡早起，就連最討厭的運動也堅持下來，開始每天跑步。改變生活方式後，阿強的身體越來越健康，高血脂、高尿酸變正常，脂肪肝也沒了。對於近年糖尿病發病明顯年輕化，醫生呼籲民眾應注意飲食均衡，改善不良生活方式，維持體重健康。