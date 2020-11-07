砸9940萬高調出家　男網紅「皇帝炫富」被起底黑歷史…千人求償！

▲吉吉皮波平時生活豪奢，很常到寺廟參拜。（圖／翻攝自吉吉皮波臉書，下同）

記者劉亭／綜合報導

泰國男網紅吉吉皮波4日在也拉府（Yala）舉行了隆重盛大的出家活動，現場彷彿皇帝出巡，儀式連辦了3天，還請來許多歌手表演，引起外界關注。沒想到，主人翁也因此被起底，根本是一名詐騙犯。

綜合外媒報導，吉吉皮波準備要短暫出家15天，整個活動全程都相當奢華，他坐在龍座被抬出場，出入使用跑車，現場金光閃閃，更有大型表演和音樂會等，總共斥資了1億泰銖（約9940萬新台幣）。

吉吉皮波的哥哥受訪時表示，這次活動籌備了很久，讓弟弟為爸媽出家一次，整個活動流程都是符合規定的，已經獲得當地的佛教管理部門批准。而對於辦得這麼隆重，他解釋，因為兄弟倆都有很多上流社會的朋友，該花的都得花。

但活動被曝光之後，許多網友開始爆料，吉吉皮波根本是一名詐騙犯，他利用直播販賣黃金首飾等，由於價格比市價便宜許多，吸引了許多人購買，但收到貨才發現品質有問題，因此報警求助。

吉吉皮波也被判了1年有期徒刑，但是緩刑2年執行，目前還處在緩刑的這2年期間。在詐騙事件黑歷史被揭發後，又有許多被害人站出來，據了解至今已有5000起案件，受害人超過千人。