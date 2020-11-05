兩大電信再合作！　遠傳與亞太頻譜互換就等NCC點頭同意

▲遠傳電信與亞太電信合作換頻譜。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

遠傳電信今（5）日指出，先前繼與亞太電信「3.5GHz共頻共網」合作計畫後，將再擴大頻譜資源合作，將朝向「700MHz頻段共頻共網」或「頻率交換」合作邁進。雙方將就各自取得的「700MHz頻段進行共頻共網」，費用依照遠傳支付7/9、亞太電信支付2/9比例分攤。

遠傳指出，「頻率交換」合作中，遠傳將以2.6GHz TDD頻段(20MHz)交換亞太持有的700MHz FDD頻段10MHz (上下行合計)，費用將依各自頻譜的得標金額折算。700MHz共頻共網或「頻率交換」合作時程將視法規開放及相關主管機關核准的時程而定。

遠傳表示，透過與亞太電信700MHz共頻共網，遠傳可充分發揮700MHz連續頻寬優勢和低頻特性，大幅增加5G覆蓋率，強化大眾運輸工具、空曠地形、建築密集的深層室內等覆蓋能力，再搭配遠傳既有之2.1GHz、3.5GHz、28GHz等低、中、高頻段豐富的頻譜資源，增加競爭力，以維護消費者利益。

亞太則表示，此次的合作計畫，與遠傳電信各自競標結束後次月起開始攤銷至國家通訊傳播委員會核准頻率交換申請之當月底殘值計算。透過本次業務合作，可提升頻譜效益，提升本公司行動通訊業務競爭力及降低營運成本，增加競爭力，對亞太未來的財務業務有正面影響。