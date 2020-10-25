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三星集團會長李健熙辭世　遺產稅恐高達76億美元

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▲▼ 三星集團會長李健熙2020年10月25日過世。（圖／路透）

▲三星集團會長李健熙於今（25日）辭世，享壽78歲。（圖／路透）

圖文／鏡週刊

三星集團會長李健熙傳出在今（25日）凌晨辭世，享壽78歲。根據2020年《富比士》韓國富豪榜排名，李健熙的資產高達173億美元，位居韓國首富。李健熙逝世後，繼承人將面臨76億美元的遺產稅，支付巨額遺產稅可能使得李氏家族對三星集團的控制變得複雜化。

李健熙自2014年心髒病發作後臥床昏迷，由長子李在鎔執掌公司，身為三星集團副會長的李在鎔，於７月公布的《富比士》韓國富豪榜中，資產為67億美元，排名第4。由於韓國的遺產稅名列世界前列，最低稅率為18%，達到2500萬美元以上最高稅率為50%，最高繳納稅率高於法國的45%，英國、美國的40%，與德國、瑞士持平；以此計算，李健熙去世後，他的繼承人估計將繳交76億美元的遺產稅。外媒猜測，支付巨額遺產稅可能使得李氏家族對三星集團的控制變得複雜化。

▲▼三星電子副會長李在鎔。（圖／路透社）

▲李健熙的長子李在鎔為三星集團副會長，資產排名韓國第4。（圖／路透社）

三星集團的營業額相當於韓國國內生產總值的1/5，也是目前由家族控制的企業集團，對韓國的經濟至關重要。25日三星集團發出聲明，表示李健熙去世時，家人都陪伴在其身側，並讚揚李健熙是一位真正的遠見卓識者，率領三星集團從一家本土企業，轉變為世界領先的創新者和工業強國，同時三星集團也在聲明中強調： 「他的遺產將是永恆的。」


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